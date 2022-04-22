 تتبع فيروس كورونا ومواضيع أخرى | DW الأخبار | DW | 12.08.2022

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DW الأخبار

تتبع فيروس كورونا ومواضيع أخرى

علماء بيئة يدرسون مخاطر العدوى بين الحيوانات والبشر، وأخصائيو الصرف الصحي يستخدمون محتويات محطات معالجة مياه الصرف الصحي كنظام إنذار مبكر لموجات كورونا الجديدة.

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محطة الصرف الصحي كنظام إنذار مبكر لمكافحة كورونا

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جمعية مصرية تعتمد التعليم الحر لمساعدة الأطفال في المناطق الفقيرة 10.08.2022

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كوفيد 19: متى نتمتع بالحصانة ضد الفيروس؟ 04.08.2022

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الإجهاد والاحتراق النفسي خلال الوباء 22.07.2022

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ما آثار أكثر من عامين من الجائحة؟ 16.06.2022

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خطورة أعراض ما بعد كورونا 09.06.2022

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الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

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طالبان تتحكم في مصير النساء بعد عام من الحكم ، فغلي متى سيستمر ذلك؟

طالبان تتحكم في مصير النساء العاملات حتى في القطاع الطبي 11.08.2022

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ARCHIV - 26.11.2019, Jemen, Sanaa: Ein jemenitisches Flüchtlingskind geht in einem Lager am Rande von Sanaa barfuß zur Schule. Mehr als drei Millionen durch den Bürgerkrieg vertriebene Jemeniten werden im Winter unter Hunger und Frost ums Überleben kämpfen müssen. (zu dpa: Wegen Corona droht zusätzlich fast 180 000 Kindern der Hungertod ) Foto: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

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