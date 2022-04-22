تتبع فيروس كورونا ومواضيع أخرى

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
علماء بيئة يدرسون مخاطر العدوى بين الحيوانات والبشر، وأخصائيو الصرف الصحي يستخدمون محتويات محطات معالجة مياه الصرف الصحي كنظام إنذار مبكر لموجات كورونا الجديدة.
تعتزم وزارة الصحة الألمانية إطلاق نظام إنذار مبكر لتحسين التنبؤ بموجات كورونا الجديدة أطلقت عليه اسم "رادار الجائحة". يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه ألمانيا إلغاء مجانية اختبارات كورونا لتقتصر على شرائح معينة فقط.
قد تكون الفيروسات قاتلة ولكنها أيضا مفيدة للبشر. في جائحة كورونا في الوقت الحالي، يتسبب فيروس سارس كوفيد 2 في وفاة الكثير من الناس. لكن بدون الفيروسات المفيدة، لما كان البشر موجودين.
يبدو مستقبل أفغانستان قاتما في ظل اقتصاد مريض زاد من وهنه الجفاف وكورونا، ونقص المساعدات الخارجية وسيطرة طالبان على زمام الأمور، تدهور وضع الأفغان خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر. البعض قالوا إنهم اضطروا إلى بيع أطفالهم.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة تعلن أن عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى الفصول الدراسية ارتفع مرة أخرى، وتحذر من أن إغلاق المدارس هو استجابة خاطئة لوباء فيروس كورونا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول