 تتبع الثقوب السوداء | المستقبل الآن | DW | 19.12.2021

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المستقبل الآن

تتبع الثقوب السوداء

عالمة الفيزياء الفلكية دومينيكا فيليتساليك واحدة من العلماء الذين يستعينون بتيلسكوب جيمس ويب الجديد في أبحاثها. فالعالمة التي تعمل في جامعة هايدلبيرغ مهتمة بالثقوب السوداء وتسعى لمعرفة المزيد عنها.

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2-V40-C1-1845-7 (1430204) Der Kaiser von CHina/ aus Berghaus, 1853. Völkerkunde / China. / - 'Der Kaiser von China'. - / Holzstich, koloriert, von Adolphe François Pannemaker (1822-1900) nach Zeichnung von Henri Hendrickx (1817- 1894). Aus: Heinrich Berghaus, Die Völker des Erdballs, 1.Bd., 2.Ausgabe Brüssel Leipzig Gent (Carl Muquardt) 1853 (Erstausgabe 1845/47), vor. S. 83.

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25.10.2020, Hannover, Niedersachsen, GER - Helikopterkamera, eine sogenannte Drohne. Aufklaerung, Aufklaerungsdrohne, aussen, Aussenaufnahme, ausspionieren, bewachen, Bewachung, Beweise, Beweisfilm, deutsch, Deutschland, Drohne, Elektronik, Europa, europaeisch, ferngesteuert, filmen, fliegen, fliegend, fliegt, Flug, Fluggeraet, Flugobjekt, Freisteller, Gewaltpraevention, Hannover, Helikopter, Helikopterkamera, Himmel, Hubschrauber, Kamera, Kameraueberwachung, Kontrolle, kontrollieren, Kriminalitaet, Luft, Luftbild, Luftfotografie, Macht, Mitschnitt, Niedersachsen, niemand, Observation, observieren, Praevention, Remote control, Rotoren, schuetzen, Schutz, sicher, Sicherheit, Sicherheitsmassnahme, Sicherheitsvorkehrung, sichern, Spaeher, Spi

طائرات مسيرة في خدمة العلوم 19.12.2021

ARCHIV - Ein künstlerische Darstellung zeigt das neue Weltraumteleskop ¿James Webb¿, dass im Jahr 2014 auf Hubble folgen soll. Die US-Raumfahrtbehörde NASA verspricht sich von dem neuen Weltraumteleskop Wunderdinge. Der Spiegel des Infrarot-Teleskops ist doppelt so groß wie der von ¿Hubble¿ und fängt sechs Mal mehr Licht ein. ¿James Webb¿ soll weiter als jedes andere Teleskop in die Vergangenheit zurückblicken und dabei jene dunklen Zeiten nach dem Urknall aufhellen, als es noch keine Sterne und Galaxien gab. Mindestens 4,5 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro) kostet das Prestigeobjekt. Das nach dem früheren NASA-Direktor James Webb (1961 bis 1968) benannte Teleskop soll seinen Außenposten mehr als 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt beziehen. Es dreht dann im Halbschatten der Erde seine Bahn. Foto: NASA/GSFC (zu dpa-Hintergrund: ¿Hubble¿-Nachfolger ¿James Webb¿ vom 23.04.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

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