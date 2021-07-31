تتبع الثقوب السوداء

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عالمة الفيزياء الفلكية دومينيكا فيليتساليك واحدة من العلماء الذين يستعينون بتيلسكوب جيمس ويب الجديد في أبحاثها. فالعالمة التي تعمل في جامعة هايدلبيرغ مهتمة بالثقوب السوداء وتسعى لمعرفة المزيد عنها.
أنتجت الفيزياء النظرية عدة تصورات بشأن نشأة الكون، غير أن اهتمام عالمة الفيزياء الفلكية كاتي ماك انصب على سيناريوهات نهايته، لكن عوامل بشرية قد تتسبب في نهاية الحياة على كوكب الأرض قبل نهاية الكون المفترضة بكثير.
لأول مرة في التاريخ، تمكن علماء من رصد ضوء خلف ثقب أسود، رغم أن الثقوب السوداء معروفة بأنها تبتلع كل شيء بسبب جاذبيتها الهائلة. فما أهمية هذا الاكتشاف؟ وما علاقته بالنظرية النسبية العامة لآينشتاين؟
تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!
هل زارت الأرض كائنات فضائية؟ لطالما سمعنا عن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة ومزاعم عن فضائيين ربما كانوا على متنها، وفي الأيام المقبلة يعتزم البنتاغون الكشف عن أسرار الظاهرة فيما يشكك عالم ألماني في مجيء فضائيين لكوكبنا.
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