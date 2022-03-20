تتبع أثر الملاريا

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الملاريا مشكلة عالمية. نصف سكان الأرض معرضون للإصابة بها. اليوم سنلتقي بباحثتين حققتا تقدماً في فهم مسببات هذا المرض.
خلف وباء كورونا يتوارى مرض لا يقل خطورة عنه، إنه الملاريا الذي يحصد أرواح حوالي 400 ألف شخص سنويا حول العالم. باحثون من كينيا توصلوا إلى أن البعوض الناقل للمرض يمكن أن يكون هو العلاج لمكافحته. فكيف يصبح الداء هو الدواء؟
سباق عالمي محموم على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، يغذي آمال الملايين في انقضاء سريع للأزمة، لكن ماذا لو عجز العلماء فعلا عن الوصول لهذا الهدف؟ وإذا حدث ذلك فلن تكون المرة الأولى.
منذ ظهور كوفيد-19 لجأت بعض الدول لاستخدام لقاحات الملاريا أو السرطان وغيرها للقضاء على الوباء. ويجري خبراء الطب عبر العالم تجارب لمعرفة ما إذا كانت المكونات النشطة للعقاقير المتوفرة صالحة أيضًا لمكافحة كورونا.
الغبار وثقب الأوزون ومواد ملوثة أخرى في الهواء تكلف البشر سنوات من أعمارهم أكثر مما تكلفه الأمراض المعدية الأخرى كالملاريا أو الايدز والتدخين أو الحروب ، كما يقول باحثون ألمان.
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