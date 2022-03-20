 تتبع أثر الملاريا | المستقبل الآن | DW | 28.03.2022

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المستقبل الآن

تتبع أثر الملاريا

الملاريا مشكلة عالمية. نصف سكان الأرض معرضون للإصابة بها. اليوم سنلتقي بباحثتين حققتا تقدماً في فهم مسببات هذا المرض.

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New image of black hole This image, released by the Korea Astronomy and Space Science Institute on March 25, 2021, shows how a supermassive black hole at the center of the M87 galaxy looks in polarized light. The Event Horizon Telescope, an international team of researchers, including the institute, unveiled the image the previous day after releasing the world's first image of a black hole in 2019. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)/2021-03-25 08:19:43/

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This Feb. 10, 2021 image taken by the United Arab Emirates' Amal, or Hope, probe released Sunday, Feb. 14, 2021, shows Mars. Scientists say they've confirmed the meteorite from Mars contains no evidence of ancient Martian life. The rock caused a splash 25 years ago when a NASA-led team announced that its organic compounds may have been left by living creatures, however primitive. Researchers chipped away at that theory over the decades. A team of scientists led by Andrew Steele of the Carnegie Institution published their findings Thursday, Jan. 13, 2022. (Mohammed bin Rashid Space Center/UAE Space Agency, via AP)

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