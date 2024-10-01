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مجتمع

تتبع أثر الصيادين القراصنة - المعركة الصعبة ضد استغلال البحار

١١ أكتوبر ٢٠٢٤

واحدة من كل خمس أسماك يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم، تأتي من الصيد غير القانوني. ولكن من هم الصيادون القراصنة؟ بعد أكثر من 15 عامًا، يعود فريق من الصحفيين إلى مواقع أبحاثهم السابقة ويجتمع مع الصيادين.

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الفيلم يوثق رحلة بحث خطرة عن أدلة ويتبع أعضاء منظمة FishAct البيئية إلى تونس. هنا، تقوم قوارب صيد تعمل بشكل غير قانوني بالاستيلاء على مورد رزق الصيادين، وتدمير مروج الأعشاب البحرية الحساسة قبالة الساحل بشباك الجرف الخاصة بها. يتم تزويد الروبيان الذي يتم صيده بطريقة غير قانونية بالوثائق اللازمة لتصديره إلى أسواق الأسماك الأجنبية، وينتهي به الأمر في نهاية المطاف على أطباق العشاء في الاتحاد الأوروبي "بشكل قانوني". ووفقا للمنظمات البيئية، فإن 26 مليون طن من الأسماك تأتي سنويا من الصيد غير القانوني. يريد صانعو الفيلم معرفة السبب وراء استمرار أساطيل الصيد غير القانوني في الصيد الجائر في محيطات العالم. ويتنقل الصحفيون في البحر الأبيض المتوسط، مع سلطات الاتحاد الأوروبي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، مع المنظمات غير الحكومية وخبراء البيئة.

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