تبون في الصين.. هل تفتح بكين باب "بريكس" أمام الجزائر؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة رسمية إلى الصين وأبرز المفات على طاولة المحادثات تعزيز التعاون بين البلدين ومساعي الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس.. فماذا حققه الرئيس الجزائري في بكين؟
لم تصدق التوقعات بأن تصبح دول "بريكس" كيانا يضم الاقتصاديات الأسرع نموا، لكن بدلا من ذلك، باتت المجموعة بمثابة تحالف دبلوماسي وممول تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة، فهل تقدم بذلك بديلا للمنظومة الغربية؟
أعلنت الصين والسعودية خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر 2023 عن صفقات بمليارات الدولارات في مؤشر على مزيد من التقارب بين البلدين. غير أن ذلك يثير قلق واشنطن التي تعد أقرب حلفاء الرياض في الشرق الأوسط.
تاجر السلاح كارل لي يعد شخصية هامة في الصراع بين القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فمنذ عقود تحاول أجهزة استخبارات ومحققون توقيفه.
يقف العالم اليوم على أعتاب جولة جديدة من الصراع على النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا، والولايات المتحدة وحلفائها من أجل اكتساب ودِّ الحكومات وقلوب وعقول الشعوب في الدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول