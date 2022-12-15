 تبعات الجائحة الاجتماعية | DW الأخبار | DW | 15.12.2022

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DW الأخبار

تبعات الجائحة الاجتماعية

في ذروة جائحة كورونا فرضت العديد من الدول تدابير صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية سكانها من العدوى، وذلك غالباً دون أخذ التبعات الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار.

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