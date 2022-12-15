تبعات الجائحة الاجتماعية

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في ذروة جائحة كورونا فرضت العديد من الدول تدابير صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية سكانها من العدوى، وذلك غالباً دون أخذ التبعات الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار.
رغم التراجع الهائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد، فيما يحذر الباحثون من أوبئة أخرى قد تنتشر مع استخلاص العبر من الأزمة للاستعداد بشكل أفضل مستقبلا.
الصين تبدأ بتخفيف القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد، في ظل احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود وبمزيد من الحريات. ولكن منظمة الصحة العالمية تطالب بيكن بمزيد من تخفيف الإجراءات.
من المقرر أن يشارك الرئيس الصيني في قمتين واحدة خليجية-صينية والثانية عربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة وذلك في إطار زيارته للرياض. كان الرئيس الصيني قد التقى الملك سلمان ووقع معه اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
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