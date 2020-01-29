تبرع أمريكي سخي لمحاربة كورونا وسط تحذيرات بنقص التجهيزات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة (السابع من شباط / فبراير 2020) أن بلاده قدّمت مئة مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى تأثرت بفيروس كورونا المستجدّ لمكافحة الوباء، بالإضافة إلى 17 طنًا من المعدات الطبية إلى الصين بينها كمامات وأثواب وضمادات وأجهزة تنفّس.

وقال بومبيو في بيان "هذا الالتزام مع مئات ملايين الدولارات التي تبرّع بها بسخاء القطاع الخاص يُظهر القيادة الأمريكية القوية في الاستجابة لتفشي الوباء". وأضاف "نشّجع باقي العالم على تقديم التزام مساو لالتزامنا. بالعمل معًا، يمكننا التأثير بشكل عميق للسيطرة على هذا التهديد المتنامي".

ويأتي إعلان بومبيو بعدما انتقدت بكين طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن واشنطن بثّت "الذعر" عبر منعها دخول الأجانب الذين كانوا في الصين. لكن الرئيس ترامب أشاد الجمعة باستجابة الصين "المهنية للغاية" للأزمة بعدما تحادث هاتفيًا مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

من جهته حذر مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غبرييسوس خلال اجتماع للجنة التنفيذية في جنيف أن "العالم يواجه نقصا مزمنا في معدات الحماية الفردية"، لافتا إلى انّ الطلب "زاد بما يصل إلى مئة مرة مقارنة بالأوضاع العادية، فيما تضاعفت الأسعار بنحو 20 مرة".

مشاهدة الفيديو 01:17 شارك عدد إصابات كورونا في الصين يصل إلى 24 ألفاً إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3XKW5 الصين تؤكد أن عدد إصابات بفيروس كورونا بلغ 24 ألفاً

واضاف انه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية "الاختناق" في الإنتاج. واشار إلى انّ "الأولوية الرئيسية للعاملين في المجال الطبي، والثانية للأشخاص المرضى أو الذين يهتمون بمرضى"، مضيفا أنّ منظمة الصحة "لا تشجع على إنشاء مخزونات في دول أو مناطق يعدّ انتقال (العدوى) فيها منخفضا".

وأقرت الحكومة الصينية مطلع الأسبوع بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية بصورة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31161 شخصا في الصين القارية بينهم 636 توفوا بسببه بحسب آخر حصيلة رسمية. وأصيب 31 ألف شخص على الأقل في عشرين بلداً بالفيروس، توفي منهم 630، منذ أن ظهر المرض أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.

ع.أ.ج/ ع ش (ا ف ب، د ب أ)