 تبرع أمريكي سخي لمحاربة كورونا وسط تحذيرات بنقص التجهيزات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2020

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أخبار

تبرع أمريكي سخي لمحاربة كورونا وسط تحذيرات بنقص التجهيزات

حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص عالمي في الأقنعة ومعدات الحماية من فيروس كورونا المستجد. يأتي هذا التحذير مع اعلان واشنطن نيتها تقديم مئة مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى تأثرت بكورونا لمكافحة الوباء.

أحد مستشفيات مدينة فوهان الصينية

أصيب 31 ألف شخص على الأقل في عشرين بلداً بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة (السابع من شباط / فبراير 2020) أن بلاده قدّمت مئة مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى تأثرت بفيروس كورونا المستجدّ لمكافحة الوباء، بالإضافة إلى  17 طنًا من المعدات الطبية إلى الصين بينها كمامات وأثواب وضمادات وأجهزة تنفّس.

مختارات

يثير إجلاء دول عربية لرعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد، تساؤلات حول الإجراءات التي تتخذها تجاه القادمين من بؤرة الوباء. فما هي هذه الإجراءات وهل هي كافية لمنع انتشار الفيروس؟ (03.02.2020)

هل يواجه الآسيويون في ألمانيا التمييز منذ ظهور فيروس كورونا؟ وإذا ما ألقينا نظرة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الجواب سيكون بنعم. لكن الواقع يختلف. ولتقديم صورة أدق، قامت DW بجولة في مدينة بون وأعدت التحقيق التالي. (05.02.2020)

وقال بومبيو في بيان "هذا الالتزام مع مئات ملايين الدولارات التي تبرّع بها بسخاء القطاع الخاص  يُظهر القيادة الأمريكية القوية في الاستجابة لتفشي الوباء". وأضاف "نشّجع باقي العالم على تقديم التزام مساو لالتزامنا. بالعمل معًا، يمكننا التأثير بشكل عميق للسيطرة على هذا التهديد المتنامي".

ويأتي إعلان بومبيو بعدما انتقدت بكين طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن واشنطن بثّت "الذعر" عبر منعها دخول الأجانب الذين كانوا في الصين. لكن الرئيس ترامب أشاد الجمعة باستجابة الصين "المهنية للغاية" للأزمة بعدما تحادث هاتفيًا مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

من جهته حذر مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غبرييسوس خلال اجتماع للجنة التنفيذية في جنيف  أن "العالم يواجه نقصا مزمنا في معدات الحماية الفردية"، لافتا إلى انّ الطلب "زاد بما يصل إلى مئة مرة مقارنة بالأوضاع العادية، فيما تضاعفت الأسعار بنحو 20 مرة".

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الصين تؤكد أن عدد إصابات بفيروس كورونا بلغ 24 ألفاً

واضاف انه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية "الاختناق" في الإنتاج. واشار إلى انّ "الأولوية الرئيسية للعاملين في المجال الطبي، والثانية للأشخاص المرضى أو الذين يهتمون بمرضى"، مضيفا أنّ منظمة الصحة "لا تشجع على إنشاء مخزونات في دول أو مناطق يعدّ انتقال (العدوى) فيها منخفضا".

وأقرت الحكومة الصينية مطلع الأسبوع بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية بصورة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31161 شخصا في الصين القارية بينهم 636 توفوا بسببه بحسب آخر حصيلة رسمية. وأصيب 31 ألف شخص على الأقل في عشرين بلداً بالفيروس، توفي منهم 630، منذ أن ظهر المرض أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.

ع.أ.ج/ ع ش (ا ف ب، د ب أ)

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (picture-alliance/dpa)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أكثر من 17 ألف إصابة

    وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/C. Min)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين

    انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.

  • China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/W. Quanchao)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المستشفيات في انذار دائم

    ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.

  • China Coronavirus Wuhan, die verlassene Stadt (Getty Images)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    طرق مهجورة ومدن أشباح

    ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.

  • Einwohner berichtet aus abgeschotteter Wuhan (DW/L. Yunzhong)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أزمة في الكمامات الواقية

    وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.

  • Frankreich Prais | Boeing 737-800 der Royal Air Maroc auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle (picture-alliance/M. Mainka)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المغرب تجلي مواطنيها

    عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

  • Algerien Algier | Passagiere aus Algerien, Libyen und Mauretanien Flugzeug nachdem Sie aus China ausgeflogen wurden (picture-alliance/dpa/F. Hamdi)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    اجراءات مشددة في الجزائر

    كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.

  • Boeing 737-800 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    عودة مئات المصريين من ووهان

    كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية

  • Royal Jordanian Airlines: Boeing 787 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان

    وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

مع ارتفاع ضحايا كورونا، تستمر رحلات إجلاء الأجانب من الصين. وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص، أقرت بكين بـقصور في الإجراءات معترفة خلافا للعادة، بأنها تعول على العالم لمواجهة الأزمة. (03.02.2020)  

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تم إجلاء المئات من الرعايا الأجانب من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا. وذلك بعد تأكيد المزيد من حالات الإصابة بالوباء في الصين، فقد ارتفعت الوفيات إلى 130 شخصاً.

China Wuhan Hygienemaßnahmen wegen Coronavirus

الصين تعزز إجراءاتها لمنع تفشي فيروس كورونا والحصيلة 56 وفاة 26.01.2020

عززت الصين القيود على التنقل سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي خلف 56 وفاة، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

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