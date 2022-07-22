تبرئة برلوسكوني من فساد يتعلق بحفلات "بونغا بونغا الماجنة"

نال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني البراءة، اليوم الأربعاء (15 شباط/ فبراير 2023)، من تهم فساد ودفع رشاوى لشهود، في إطار المحاكمة المتعلقة بقضية الحفلات الماجنة التي يطلق عليها "بونغا بونغا" مع فتيات قاصرات.

وفي نهاية محاكمة "روبي" الثالثة- نسبة إلى اسم مرافقة كانت تخضع للمحاكمة- قضت محكمة في ميلان ببراءة برلوسكوني (86 عاما) و 28 متهما آخرين، معظمهم من النساء، من التهم الموجهة إليهم.

وبحسب الادعاء، دفع برلوسكوني للنساء مبالغ مقابل الإدلاء بشهادات زور في المحاكمتين الأوليين، حيث كان متهما بإساءة استغلال منصبه والترويج للدعارة بين القصر، ونال البراءة لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب هيئة الدفاع عن برلوسكوني، نال قطب الأعمال وعضو مجلس الشيوخ براءة من أفضل نوع ممكن، ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن فيديريكو سيكوني محامي برلوسكوني للصحافيين قوله"لا يمكنني إلا أن أكون راضيا جدا".

وأضاف سيكوني أن هذه التبرئة هي الثالثة في القضية. وقال "ثلاثة من ثلاثة، هذا يكفي"، آملاً ألّا يستأنف الادعاء المحاكمة.

وفي قسمين منفصلين من هذه المحاكمة تمت تبرئة برلوسكوني عام 2021 في سيينا وعام 2022 في روما، من تهمة رشوة شهود. ولم يحضر برلوسكوني المحاكمة اليوم الأربعاء.

كما طلب الادعاء السجن من سنة إلى ست سنوات لـ 27 متهما آخرين في هذه القضية، لكن تمت تبرئتهم جميعا.

وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرلوسكوني الذي انتخب في أيلول/سبتمبر عضوا في مجلس الشيوخ، واتهمه بالتلاعب بشهود والإدلاء بشهادة زور في هذه المحاكمة التي سميت "روبي-تير".

وبالنسبة للملياردير الذي يتقدم ببطء باتجاه مغادرة الحياة السياسية الإيطالية، هذا الحكم هو واحد من القرارات التي واجهها على أثرمحاكمات لا تعد ولا تحصى في العقود الأخيرة، وفاز فيها أغلب الأحيان.

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)