 تبرئة برلوسكوني من فساد يتعلق بحفلات "بونغا بونغا الماجنة" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.02.2023

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تبرئة برلوسكوني من فساد يتعلق بحفلات "بونغا بونغا الماجنة"

برأت محكمة في ميلانو رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتهم بدفع رشوة لشهود للكذب بشأن حفلاته "الماجنة" الصاخبة التي عرفت باسم "بونغا بونغا" والتي خاض أكثر من محاكمة بسببها.

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني خلال حملة انتخابية عام 2022

براءة ثالثة لبرلوسكوني في قضية حفلاته الماجنة "بونغا بونغا"

نال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني البراءة، اليوم الأربعاء (15 شباط/ فبراير 2023)، من تهم فساد ودفع رشاوى لشهود، في إطار المحاكمة المتعلقة بقضية الحفلات الماجنة التي يطلق عليها "بونغا بونغا" مع فتيات قاصرات.

مختارات

وفي نهاية محاكمة "روبي" الثالثة- نسبة إلى اسم مرافقة كانت تخضع للمحاكمة- قضت محكمة في ميلان ببراءة برلوسكوني (86 عاما) و 28 متهما آخرين، معظمهم من النساء، من التهم الموجهة إليهم.

وبحسب الادعاء، دفع برلوسكوني للنساء مبالغ مقابل الإدلاء بشهادات زور في المحاكمتين الأوليين، حيث كان متهما بإساءة استغلال منصبه والترويج للدعارة بين القصر، ونال البراءة لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب هيئة الدفاع عن برلوسكوني، نال قطب الأعمال وعضو مجلس الشيوخ براءة من أفضل نوع ممكن، ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن فيديريكو سيكوني محامي برلوسكوني للصحافيين قوله"لا يمكنني إلا أن أكون راضيا جدا".

وأضاف سيكوني أن هذه التبرئة هي الثالثة في القضية. وقال "ثلاثة من ثلاثة، هذا يكفي"، آملاً ألّا يستأنف الادعاء المحاكمة.

وفي قسمين منفصلين من هذه المحاكمة تمت تبرئة برلوسكوني عام 2021 في سيينا وعام 2022 في روما، من تهمة رشوة شهود. ولم يحضر برلوسكوني المحاكمة اليوم الأربعاء.

 كما طلب الادعاء السجن من سنة إلى ست سنوات لـ 27 متهما آخرين في هذه القضية، لكن تمت تبرئتهم جميعا.

 وكان مكتب المدعي العام في ميلانو طلب السجن ست سنوات لبرلوسكوني الذي انتخب في أيلول/سبتمبر عضوا في مجلس الشيوخ، واتهمه بالتلاعب بشهود والإدلاء بشهادة زور في هذه المحاكمة التي سميت "روبي-تير".

 وبالنسبة للملياردير الذي يتقدم ببطء باتجاه مغادرة الحياة السياسية الإيطالية، هذا الحكم هو واحد من القرارات التي واجهها على أثرمحاكمات لا تعد ولا تحصى في العقود الأخيرة، وفاز فيها أغلب الأحيان.

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Italien Wahlen Parteien PdL Silvio Berlusconi

    كفى برلسكوني!

    سنوات طويلة

    سنوات طويلة قضاها محامو برلسكوني في محاكم البلاد للدفاع عنه. ورغم ذلك، يدخل حكم ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني والبالغ من العمر 76، حيز التنفيذ لأول مرة، بعد أن ثبتت محكمة التمييز الحكم بسجنه، لكنه لن يمضي العقوبة في السجن بسبب عمره. وقررت المحكمة إعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة أي منصب رسمي طيلة خمسة أعوام.

  • Galerie Berlusconis laufende Prozesse Bunga Bunga Ruby

    كفى برلسكوني!

    بونغا بونغا!

    لم تكن تهم التهرب الضريبي هي التي أحرجت برلسكوني أمام الرأي العام الإيطالي، بل حفلات المجون التي دعا إليها مومسات. وأخرها تلك الحفلة التي مارس فيها الجنس مع الفتاة القاصرة روبي ( التي تظهر في الصورة). تصرفاته أزعجت مؤيديه من الناخبين. حكم عليه بالسجن لسبع سنوات بسبب ممارسة الجنس مع روبي. هذا الحكم لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

  • Italien Wahlen Parteien PdL Silvio Berlusconi

    كفى برلسكوني!

    النجاح!

    رغم كل الفضائح حقق برلسكوني نجاحا سياسيا مميزاً. وأصبح حزبه المحافظ "حزب شعب الحرية" الشريك الأهم في حكومة اليساري أينريكو ليتاه. وتقلد برلسكوني أربع مرات منصب رئيس الوزراء في ايطاليا، كما كان السياسي الذي يقضي أطول فترة في منصب رئيس الحكومة الايطالية.

  • Italien Parlamentswahl 2013 Protest FEMEN

    كفى برلسكوني!

    موجة احتجاج

    معارضوه يعملون ضده بنفس حماس مؤيديه. احتجاج بصدور عارية قامت به نساء منظمة "فيمن" النسائية أثناء الانتخابات البرلمانية عام 2013. وشهد عام 2010 مظاهرات احتجاجية حاشدة دعت إليها منظمات نسائية وأحزاب يسارية ضد رئيس الوزراء آنذاك برلسكوني. وفي عام 2009 قام رجل مختل عقلياً بضرب برلسكوني بتمثال فجرحه في وجهه.

  • Italien Ministerpräsident Berlusconi beglückt seine Landsleute mit Liebesliedern

    كفى برلسكوني!

    الأفضل تقديم أغنية

    بثقة عالية بالنفس يسعد برلسكوني مشاهديه على شاشات التلفاز، وأحيانا يرحب بنفس الطريقة بضيوف الدولة، حيث يكتب أحيانا شعرا غنائيا بنفسه. وكأن لسان حاله يقول: أستطيع فعل كل شيء. ألبومه الغنائي الذي حمل عنوان "من الأفضل أغنية"، لقي إقبالاً كبيراً عليه من قبل مؤيديه.

  • Italien Flash-Galerie Silvio Berlusconi im Fernsehen Porta a Porta 2009

    كفى برلسكوني!

    سيد الشاشات

    إمبراطوريته الإعلامية دعمته في ترسيخ سلطته السياسية من خلال الظهور المتواصل على الشاشات. كما جعل الكثير من أنصاره يحتلون مناصب مهمة في محطة التلفاز التابعة للدولة، مما فسح المجال لبرلسكوني للظهور على شاشة المحطات الرسمية لشرح وجهة نظره في الأجندات المختلفة. كما دافع عن نمط حياته الشخصية عبر تلك المحطات.

  • Italien Zeitung «Il Giornale» Quarto Reich

    كفى برلسكوني!

    أدنى مستوى

    شبهت صحيفة ايطالية تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، ألمانيا في مقال لها بعنوان بـ "الرايخ الرابع" وقالت فيه إن ألمانيا تنوي تدمير إيطاليا من خلال فرض سياسة التقشف عليها. وقبل ذلك بستة أشهر كانت المستشارة الألمانية، انغلا ميركل، وبدعم من الاتحاد الأوروبي قد عملت على استقالة برلسكوني من منصبه كرئيس للوزراء بسبب فشله في خفض ديون الدولة وتفعيل الاقتصاد.

  • Deutschland Italien Silvio Berlusconi im Karneval 2010 Düsseldorf

    كفى برلسكوني!

    السخرية والاستهزاء

    أصبح برلسكوني شخصية مضحكة في كرنفال ألمانيا في عام 2010، كما يبدو هنا في موكب مهرجان مدينة ديسلدورف. وانتقم الجمهور الألماني من انتقادات الصحيفة الإيطالية، التي تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، بالتهكم والسخرية منه واتهامه بالتعاون مع المافيا.

  • Italien Berlusconis Skandale Veronica Lario

    كفى برلسكوني!

    حرب الزهور

    تحول طلاق برلسكوني من زوجته إلى فضيحة من النوع الخاص استمرت فصوله طيلة عام 2009. واتهمته زوجته السابقة، فيرونيكا لاريو، بإقامة علاقات جنسية له مع قاصرات ووصفته بـ "المريض". حصلت لاريو على نفقات طلاق تعادل ما يقارب 36 مليون يورو سنويا. برلسكوني بدأ بعد طلاقه علاقة غرامية مع بائعة في متجر تصغره بخمسين عاما.

  • Italien Silvio Berlusconi Clown

    كفى برلسكوني!

    رجل عصامي

    بعد فوزه للمرة الثانية في الانتخابات البرلمانية عام 2001، أطلق برلسكوني على نفسه تسمية "الفارس". وأصبح محبا للنكتة. لقد حقق كل شيء من مقاول بناء إلى مالك إمبراطورية إعلامية عملاقة وميلياردير وانتهاء بمنصب رئيس الوزراء. وتقود ابنته مارينا اليوم شركاته العديدة، لكن الأب يحتفظ بغالبية أسهم المؤسسة إلى جانب امتلاكه لنادي ميلانو.

  • Italien Demonstration gegen Berlusconi in Rom

    كفى برلسكوني!

    جنون المطاردة

    يشعر برلسكوني طيلة حياته بأنه مطارد من قبل المدعين العامين "اليساريين". وحوكم عدة مرات بتهمة التحايل الضريبي والفساد ودفع رشاوى. لكنه كان وبحكم منصبه ينجح دوما في تسويف التهم الموجهة إليه والمماطلة في التحقيقات والاستفادة من تقادم القضايا. فقط في قضية واحدة تم إصدار الحكم عليه وأصبح الحكم نافذاً.

  • Galerie Berlusconis laufende Prozesse 1994

    كفى برلسكوني!

    خلود الشباب

    عام 1994 انتخب برلسكوني لأول مرة في الانتخابات التشريعية وتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا مع الحزب الذي كان معروفا باسم شعر عشاق كرة القدم "فورزا ايطاليا". في ذلك الوقت كان الشعر في رأسه قليلاً مع كثرة التجاعيد في وجهه. في الأثناء زرع برلسكوني الشعر في رأسه وعالج تجاعيد وجهه.

    الكاتب: بيرند ريغيرت/حسن ع. حسين


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