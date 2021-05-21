تبدأ هذه الليلة.. تأكيد هدنة بين إسرائيل و"الجهاد" بوساطة مصرية

وافقت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد (السابع من أغسطس 2022) على هدنة في غزة مع إسرائيل بوساطة مصرية بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في بيان صحافي "قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري".

وقال الهندي في بيان إن الاتفاق "يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة".

وذكر الهندي في تصريحات للصحفيين، أن الاتفاق يتضمن كذلك تقديم تسهيلات عاجلة إلى قطاع غزة بما في ذلك إعادة فتح المعابر والسماح بتقديم مساعدات إنسانية للسكان.

واقترحت مصر بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة عند الساعة 20,30 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، وفق ما أفاد مصدر أمني مصري.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس "تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23,30 مساء يوم" الأحد (بتوقيت غزة).

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي توقيت الهدنة لكنها شددت في بيان "التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان".

وفي وقت سابق الأحد قال مصدر أمني مصري في القاهرة لفرانس بريس إن الجانب الإسرائيلي وافق على الهدنة، كما أكدت مصادر إسرائيلية أنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"الإسرائيلية.

واعتقلت اسرائيل مؤخرا السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، بينما يخضع العواودة رهن الاعتقال الاسرائيلي ايضا.

ومنذ الجمعة نفذت إسرائيل ضربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت بشكل أساسي مواقع في غزة لحركة الجهاد الإسلامي التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ.

وقتل الجيش الإسرائيلي قياديين في الحركة في قطاع غزة من بينهم تيسير الجعبري في مدينة غزة وخالد منصور في رفح جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 43 بينهم 15 طفلا، وأكثر من 300 جريح، فيما أصيب إسرائيليان بشظايا في نفس الفترة، بحسب فرق طبية.

وسويت مبان بالأرض في غزة، فيما اضطر إسرائيليون للاحتماء في ملاجئ خوفا من رشقات الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه "تم تحييد القيادة العليا للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 139 موقعا للجهاد الإسلامي فيما أطلقت الحركة أكثر من 600 صاروخ وقذيفة هاون، تم اعتراض أغلبها من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية أو سقطت

ع.ا /ع.ج.م ( أ ف ب، د ب أ)