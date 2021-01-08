تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال المهرة إلى ألمانيا بسبب كورونا

تباطأت الهجرة الضرورية للعمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا. وقالت المديرة المختصة بقسم استقطاب العمالة الماهرة في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، كورينا فيشر: "لا نرى التطور الذي أردناه، لكننا لا نرى أيضاً خفوتاً تاماً- بعد الركود في الربيع، يظهر التطور في النصف الثاني من عام 2020 أن الهجرة لم تتوقف".
وأشارت فيشر إلى وجود حظر على السفر في بعض البلدان، وكثيراً ما يكون العمل في السفارات الألمانية محدوداً بسبب قيود الجائحة، وأحياناً أخرى تكون مغلقة.
وقال باتريك شميتكه من المكتب الاتحادي: "بعض الدول حريصة أيضاً على إبقاء العمال المهرة في البلاد"، موضحا أن هذا ينطبق على وجه الخصوص على العاملين في قطاع الصحة والرعاية.
وذكر شميتكه أنه بالرغم من ذلك هاجر إلى ألمانيا العام الماضي ممرضات أو عاملين في أطقم الرعاية، حيث تم إصدار ما يقرب من 4500 تأشيرة للعاملين في هذا المجال خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر 2020، وقال شميتكه: "انطلاقاً من ذلك فنحن بعيدين للغاية عن إمكانية القول بأن إجراءات تسريع استقطاب العمال المهرة تسير بكامل إمكاناتها".
خ.س/ع.ج (د ب أ)
-
مليونا عام من الهجرة في معرض
وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟
-
مليونا عام من الهجرة في معرض
افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.
-
مليونا عام من الهجرة في معرض
يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.
-
مليونا عام من الهجرة في معرض
وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.
-
مليونا عام من الهجرة في معرض
من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.
-
مليونا عام من الهجرة في معرض
هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟
-
مليونا عام من الهجرة في معرض
بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.