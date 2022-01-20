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تباطؤ في المساعدات الإنسانية إلى جزر تونغا والبركان يخلف دماراً فوق الجزر

هبطت أولى الطائرات التي تقلّ مساعدات طارئة وأجهزة اتصال، في جزر تونغا المقطوعة عن العالم، بعد خمسة أيام من ثوران بركان وحصول تسونامي مدمّرين.