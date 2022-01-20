تباطؤ في المساعدات الإنسانية إلى جزر تونغا والبركان يخلف دماراً فوق الجزر

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هبطت أولى الطائرات التي تقلّ مساعدات طارئة وأجهزة اتصال، في جزر تونغا المقطوعة عن العالم، بعد خمسة أيام من ثوران بركان وحصول تسونامي مدمّرين.
تجري نيوزيلندا طلعات جوية استطلاعية لتقييم حجم الأضرار في جزر تونغا المجاورة في المحيط الأطلسي التي قد تبقى من دون خدمة انترنت مدة أسبوعين إثر ثوران بركاني قطع كابلا بحريا للاتصالات.
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