 تبادل الاتهامات بين موسكو وواشنطن باختبار أسلحة فضائية جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2020

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أخبار

تبادل الاتهامات بين موسكو وواشنطن باختبار أسلحة فضائية جديدة

بعد أن اتهمتها أميركا وبريطانيا باختبار سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء، اعتبرت روسيا الاتهامات "مجرد هجمات دعائية"، داعية للجلوس إلى طاولة الحوار. ومن المقرر أن تتم مناقشه هذه القضية في فيينا الأسبوع المقبل.

صاروخ روسي يحمل أقماراً اصطناعية إلى الفضاء (أرشيف)

صاروخ روسي يحمل أقماراً اصطناعية إلى الفضاء (أرشيف)

اعتبرت روسيا اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو) أن اتهامات الولايات المتحدة وبريطانيا لها باختبار سلاح يمكن استخدامه لتدمير أقمار صناعية في الفضاء مجرّد "هجمات دعائية". 

مختارات

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ندعو زملاءنا الأميركيين والبريطانيين لالتزام المهنية عوض شن هجمات إعلامية دعائية. ولنجلس على طاولة الحوار".

وأكدت الخارجية الروسية إن الاختبارات التي أجرتها وزارة الدفاع في 15 تموز/يوليو "لم تشكّل تهديدا لمعدات فضائية أخرى والأهم من ذلك أنها لم تنتهك أيا من قواعد أو مبادئ القانون الدولي". واتهمت بدورها الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما "تصمتان بطبيعة الحال عن جهودهما الخاصة"، زاعمة أن الدولتين لديهما "برامج بشأن الاستخدام المحتمل لـ'أقمار التفتيش' و'إصلاح الأقمار الاصطناعية' كأسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية".

لكن قيادة قيادة الفضاء الأميركية قالت إن لديها "أدلة" على أن موسكو "أجرت اختباراً غير مدمر لسلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء" في 15 تموز/يوليو، وأوضحت القيادة في بيان صدر الخميس: "اختبار الأسبوع الماضي هو مثال آخر على أن التهديدات التي تتعرض لها أنظمة الفضاء الأميركية والحليفة حقيقية وخطيرة ومتزايدة".

ودخلت لندن على خط الاتهامات الموجهة لموسكو. وكتب رئيس مديرية الفضاء البريطانية نائب المارشال الجوي هارفي سميث على تويتر أنّ: "هذا النوع من الأعمال يهدّد الاستخدام السلمي للفضاء".


وسرعان ما علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الاتهامات الأميركية والبريطانية قائلاً إن روسيا تدعم "نزع السلاح بالكامل في الفضاء وعدم وضع أي نوع من الأسلحة في الفضاء".

لكن كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية الأميركي للحد من التسلح قال: "يسلط هذا الحدث الضوء على دعوة روسيا المنافقة للحد من التسلح في الفضاء الخارجي".

من جانبه شدد المفاوض الأميركي بخصوص نزع السلاح النووي مارشال بيلينغسلي على أن السلوك الروسي "غير مقبول"، مضيفاً أنها ستكون "قضية رئيسية" ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل في فيينا، حيث يجري محادثات بشأن خليفة معاهدة ستارت الجديدة. وتغطي المعاهدة الرؤوس النووية للولايات المتحدة وروسيا - القوتين العظميين في حقبة الحرب الباردة.

   

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Fußabdruck am Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    " خطوة صغيرة لكنها عملاقة"

    الخطوات الأولى على سطح القمر.. عندما وضع نيل أرمسترونغ قدميه يوم 20 يوليو 1969 على سطح القمر قال واحدة من أكثر الجمل شهرة على الإطلاق: "هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

  • Apollo-Direktor Phillips überwacht Apollo 11 Pre-Launch-Aktivitäten vor dem Start.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العد التنازلي للدقيقة صفر

    من غرفة التحكم في مركز كينيدي للفضاء يشرف مدير برنامج Apollo، صمويل سي. فيليبس، على التجهيزات قبل موعد الإطلاق في 16 من أبريل 1969. "أبولو 11" كانت أول بعثة لمهمة الهبوط على سطح القمر، انطلقت المركبة بحامل الصواريخ "Saturn V" وعلى متنها نيل أرمسترونغ وإدوين بوز- ألدرين ومايكل كولينز.

  • Menschen campieren am Strand, um den Start von Apollo 11 zu verfolgen.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    في انتظار اللحظة التاريخية

    هؤلاء الثلاثة (في الصورة) كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين عاشوا بخيامهم على الشواطئ والطرق بجوار مركز كينيدي للفضاء التابع للناسا في فلوريدا لمتابعة إطلاق مركبة "أبولو 11" عن قرب. وزار حوالي مليون شخص مركز كينيدي للفضاء لمتابعة هذه الرحلة التاريخية.

  • Tausende von Nachrichtenreportern sehen zu, wie Apollo 11 startet.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    متابعة واهتمام عالمي

    هذا الحدث التاريخي لم يتابعه آلاف الأشخاص المتحمسين فحسب، بل وأيضا آلاف المراسلين لتقديم تقارير إعلامية عن "أبولو 11". 3 آلاف وخمسمئة صحفي اجتمعوا في المكان المخصص للصحفيين بمركز كينيدي للفضاء. وفي 16 من يوليو 1969 أنطلق الصاروخ الحامل لمركبة "أبولو 11".

  • Die Apollo 11-Crew (v.l.n.r.): Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    زملاء الرحلة

    أحد أفراد الطاقم لم يُسمح له بمرافقة الفريق الذي هبط على سطح القمر وكان عليه البقاء في المِسبار الفضائي. قال مايكل كولينز عام 2009: "شعرت بأنني جزء مما حدث على سطح القمر. وربما يقال عني أني كاذب أو أحمق إذا قلت إنني حصلت على أفضل ثلاثة مقاعد في مركبة "أبولو 11". ولكن يمكنني أن أقول بصراحة أنني راض جدا عن مشاركتي في هذه المهمة".

  • Armstrong und Aldrin mit US-Flagge auf dem Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    هبوط الصقر

    في 20 من يوليو 1969، على الساعة الـ8 و17 دقيقة و58 ثانية مساء، كانت أولى كلمات أرمسترونغ إلى مركز المراقبة والعالم الذي يشاهده: "هيوستن، قاعدة الهدوء هنا، هبط الصقر". ولكن مر وقت كبير حتى وضع أمسترونغ وألدرين أقدامهما على سطح القمر. فقد توجَّب على الطاقم أولا تحضير رحلة العودة، وبعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الكبيرة ووضع نيل أرمسترونغ قدمه على سطح القمر.

  • Das Apollo 11 Lunar Module mit Mond und Erde im Hintergrund.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    صورة تاريخية

    التقط هذه الصورة مايكل كولينز في 21 من يوليو 1969، ويظهر فيها "الصقر" أثناء رحلة العودة من القمر، وراءها سطح القمر وفي أفقها الأرض. في الوقت الذي كان أرمسترونغ وألدرين يضعان أقدامهما على سطح القمر كان كولينز مكلفا بوحدة القيادة "كولومبيا".

  • Eine der ersten Mondgesteinprobe.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    عينات من سطح القمر

    خلال عملية الاستكشاف التي استمرت ساعتين ونصف جمع أرمسترونغ وألدرين أكثر من 21 كيلوغراما من مواد من القمر أخذت إلى الأرض، هذه القطعة الصغيرة واحدة منها. تم التقاط هذه الصورة في 27 من يوليو بعد العودة. خلال المرات الست التي هبط فيها الإنسان على سطح القمر جمع رواد الفضاء 2415 عينة؛ أي ما يقارب 400 كيلوغرام تم جمعها في أرشيف خاص بالقمر.

  • Goldbrosche, die Neil Armstrong auf dem Mond gelassen hat.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    تذكارات فلكية غريبة

    زوار القمر تركوا خلفهم كذلك أشياء كثيرة هناك. دبوس الزينة الظاهر في الصورة، والذي يعد أحد الأشياء الأكثر رمزية، تركه نيل أرمسترونغ على سطح القمر. وهو عبارة عن غصن زيتون يبلغ طوله 15 سنتيمترا ويرمز للسلام. زوار الفضاء في المستقبل يمكنهم كذلك أن يعثروا على كرات الغولف وصورة عائلية مع كاميرا وأعمال للفنان أندي وارهول أو ريشة لصقر.

  • Apollo 11-Crew im Schlauchboot vor der Bergung.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العودة إلى الأرض

    في 24 من يوليو على الساعة الـ4 و50 دقيقة بعد الزوال بالتوقيت العالمي هبط طاقم "أبولو 11" في المحيط الهادئ على بعد 21 كيلومترا من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هورنيت"، وعلى بعد 1480 كيلومترا جنوب غرب هاواي. ولتفادي إمكانية جلب رواد الفضاء لأي مسببات الأمراض معهم، تم وضع الطاقم تحت الحجر الصحي.

  • Die Apollo 11-Astronauten mitten in einer Parade in Mexiko-Stadt.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    نجوم غير عاديين

    رواد المهمة الفضائية "أبولو 11" دون بدلاتهم الفضائية المعتادة، عوض ذلك يحتفلون مع الجماهير بزي وعباءات وقبعات مكسيكية. جولة حول العالم قادت رواد الفضاء 45 يوما في 24 دولة و27 مدينة. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الجولة التأكيد على استعدادها لتبادل المعرفة الفضائية مع باقي العالم. وكما نرى هنا تم الاحتفال برواد الفضاء مثل النجوم في مدينة مكسيكو سيتي. إعداد: ه. فوكس / ترجمة: ع. اعمارا


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