 تبادل الاتهامات بين التحالف والحوثيين بشأن حمولة السفينة الإماراتية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.01.2022

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أخبار

تبادل الاتهامات بين التحالف والحوثيين بشأن حمولة السفينة الإماراتية

أتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، جماعة الحوثيين بخطف سفينة شحن ترفع علم الإمارات كانت "تقل معدات طبية"، فيما قال المتحدث باسم الجماعة إنه تم "ضبط" سفينة تحمل "مواد عسكرية وشاركت في أعمال معادية".

أرشيف: دورية بحرية أمريكية في البحر الأحمر (أكتوبر/ تشرين الأول 2021)

أرشيف: دورية بحرية أمريكية في البحر الأحمر (أكتوبر/ تشرين الأول 2021)

اتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن اليوم (الإثنين الثالث من يناير/ كانون الثاني 2022) المتمردين الحوثيينبـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات وتقل معدات طبية في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية، فيما أكد الحوثيون مصادرة السفينة مؤكدين أنها محملة ب"معدات عسكرية".

 وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي خبر تعرّض سفينة الشحن (روابي) التي "تحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة" في غرب اليمن.

 وأضاف المالكي أن سفينة الشحن "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى" اليمنية إلى ميناء جازان (في جنوب السعودية) وتحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".

 وأوضح أن حمولة السفينة تشمل "عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخيام، ومطبخا ميدانيا، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية".

 لكن المتحدث باسم الحوثيين يحييى سريع قال من جهته في تغريدة على تويتر إن القوات المسلحة اليمنية "ضبطت سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

واعتبر المالكي "عملية القرصنة من الميليشيا الحوثية الإرهابية تهديداً حقيقياً... لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

 وأكّد أنّ الحوثيين يتحملون "المسؤولية الكاملة نتيجة فعلهم الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني"، مطالبا إياهم بـ"إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية" ومهددا بـ"استخدام القوة عند الاقتضاء".

 وتصاعدت المواجهة بين التحالف والمتمردين اليمنيينفي الأسابيع الأخيرة، إذ كثّف الطيران السعودي غاراته على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون الذين ضاعفوا بدورهم هجماتهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مستهدفين أراض في المملكة المجاورة.

 وأدى هجوم قبل أقل من أسبوعين الى مقتل شخصين في جازان في جنوب المملكة، في أكبر حصيلة لمثل هذه الهجمات منذ نحو ثلاث سنوات.

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 ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2015.

 وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، إذ يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80 بالمئة من السكان وعددهم نحو 30 مليونا، على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح الملايين عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / د.ب.أ)

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