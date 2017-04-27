 تبادلا القمصان بعد تغلبهما على السرطان | عالم الرياضة | DW | 05.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

تبادلا القمصان بعد تغلبهما على السرطان

تعرضا لأزمة صحية خطيرة ونجحا في التغلب عليها والعودة إلى الملعب، فاز أحدهما على الآخر في الدوري الأوروبي في لقاء جمع فريقي آينتراخت فرانكفورت ولاتسيو روما الإيطالي، لكن الفوز الأهم يبقى نصرهما على السرطان، فما قصتهما؟

Fußball Europa League Eintracht Frankfurt - Lazio Rom (Getty Images/AFP/D. Roland)

 

فوز آينتراخت فرانكفورت بالأمس على لاتسيو روما الإيطالي بأربعة أهداف لهدف ضمن لقاءات الدوري الأوروبي، كان حدثا مهما بالنسبة لمشجعي النادي الألماني، لكن أمراً مهما آخر حدث على أرض الملعب، حين تبادل كل من ماركو روس لاعب آينتراخت فرانكفورت وفرانشيسكو اتشيربي لاعب نادي لاتسيو روما قميصيهما بعد نهاية المباراة.  أمر طبيعي أيضاً، حدث في كل المباريات.

لكن تبادل القمصان هذه المرة له سبب آخر في أهميته، إذ جمعت القرعة والحظ الحسن لاعبين قد خرجا من أزمة صحية مباشرة، بعد أن تغلبا على مرض سرطان الخصية.

روس نجح بدعم من أسرته وبكثير من الأمل حمله معه خلال رحلة العلاج حتى خلال فترة العلاج الكيميائي بالتغلب على المرض الخبيث. وقال روس في لقاء مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عام 2016: "حتى مع العلاج الكيميائي وكل ما ترتب عليه، تعاملنا أنا وأسرتي مع الوضع بكثير من الفكاهة، هذا الأسلوب سهل علي  التغلب على المرض".

أما بالنسبة لفرانشيسكو اتشيربي فقد نجح أولا في الفوز على مرض السرطان، ثم لعب للمنتخب الإيطالي. وقال مرة في عام 2015 في لقاء صحفي "عندما تكون مريضا، عليك أن تبقى إيجابيا. ليس لديك حظ آخر. يجب عليك أن تعيش مع أسرتك في حالة إيجابية".

ولا يهم من فاز على الثاني في حسابات كرة القدم، غير أن الأهم يبقى أن كلاهما تغلبا على المرض الخبيث وبقيا على أرض الملعب بدع من الأسرة والنادي والأصدقاء. 

  • Elissiar Khoury Elissa Sängerin aus Libanon (Anwar Amro/AFP/GettyImages)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    إليسا

    خلقت المغنية اللبنانية إليسا الحدث بإعلانها عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي، النجمة اللبنانية قالت إنها تسعى من وراء ذلك تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان.

  • Shadia ägyptische Schauspielerin (Public Domain)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    شادية

    في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أعلنت المطربة المصرية شادية اعتزالها الفن بعد إصابتها بمرض السرطان، خضعت شادية لعملية جراحية وعلاج مكثف حتى شفيت من المرض وانتصرت عليه، ولم ترحل شادية عن عالمنا إلا بعد بلوغها 86 عاما في 28 نوفمبر 2017.

  • Screenshot aus Instagram-Account von Basma Wahba (Instagram/B.Wahba)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بسمة وهبه

    أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي وكانت قد اكتشفته عن طريق الصدفة. ظهرت الإعلامية كضيفة في برنامج إعلامي وهي ترتدي باروكة شعر، كعلامة على تحدي المرض وفعلا شفيت منه وتمارس عملها الإعلامي حاليا كمقدمة للبرنامج الحواري "شيخ الحارة".

  • Bildergalerie Kylie Minogue wird 50: Erster öffentlicher Auftritt von Kylie Minogue nach Operation (picture-alliance/dpa/M. Philbey)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    كيلي مينوغ

    في عام 2005 أعلنت النجمة الأسترالية كايلي مينوغ عن إصابتها بسرطان الثدي وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، خضعت لعملية جراحية في الثدي وللعلاج الكيماوي. انتصرت كايلي على المرض وأصبحت من الوجوه العالمية التي تقود حملات للكشف المبكر عن السرطان. الصورة تعود لأول ظهور للنجمة الأسترالية بعد خضوعها لعملية جراحية في الثدي.

  • Ben Stiller (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بن ستيلر

    لم يفصح الممثل العالمي بن ستيلر عن مرضه إلا بعد أن تعافى منه سنة 2016 وذلك ليحث الرجال على إجراء الاختبار المبكر لسرطان البروستات. بن ستيلر لم يعاوده المرض ومايزال واحدا من أهم نجوم هوليوود.

  • Deutschland Sylvie Meis (picture alliance/dpa/D. Reinhardt)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    سيلفي مايس

    أصيبت الإعلامية وعارضة الأزياء الهولندية سيلفي مايس سنة 2009 بسرطان الثدي وخاضت رحلة علاج استمرت لثماني سنوات. ورغم شفائها تقول عارضة الأزياء إنه لا يمر يوم دون أن تنسى أنها كانت مصابة بداء خبيث، ما يجعلها تستمتع بحياتها أكثر من الآخرين.

  • USA Robert de Niro (picture-alliance/dpa/S. Nogier)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    روبرت دي نيرو

    في سنة 2003 أعلن أسطورة السينما العالمية روبرت دي نيرو عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة. استطاع النجم العالمي التغلب على السرطان بعزيمة ومايزال إلى اليوم متربعا على عرش السينما الأمريكية كواحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.

  • Michael Douglas Flash-Galerie (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    مايكل دوغلاس

    في آخر تصريح له لصحيفة البيلد الألمانية قال نجم السينما العالمي مايكل دوغلاس إنه يعيش أسعد أيام حياته الآن بعد أن تغلب على سرطان اللسان، وكان دوغلاس قد دخل في حرب طويلة مع السرطان منذ أن اكتشفه عام 2010.

  • Angelina Jolie nach Brust OP (Reuters)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    أنجلينا جولي

    تعد أنجلينا جولي من أشجع من حارب السرطان، فالنجمة الأمركية استأصلت سنة 2013 ثدييها بعد أن أظهرت فحوصات طبية الاحتمالية العالية لإصابتها بهذا المرض، تماما مثل والدتها التي توفيت كنتيجة لمعاناتها من السرطان. في الصورة الظهور الأول للنجمة الأمريكية بعد عملية استئصال الثدي.


مختارات

نجم ليفربول فيرمينو يتبرع لإنقاذ حياة مشجعين

ذكرت تقارير صحفية أن مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو تبرع بمبلغ مالي مهم من أجل إنقاذ حياة مشجعين يُعانيان من مرض وراثي نادر، فيما عبرت الأسرة البرازيلية عن امتنانها العميق لموقف نجم المنتخب البرازيلي. (09.08.2018)  

دراسة : "ضربات الرأس" قد تسبب أضرارا جسيمة للدماغ

الأسطورة الألمانية غيرد مولر وزميله رودي أساور من أشهر اللاعبين الألمان الذين أصيبوا بمرض الخرف في خريف عمرهم، ودراسة حديثة تؤكد أن هذا المرض له علاقة بكرة القدم وهي لا تقل خطورة عن رياضة الملاكمة بالنسبة للدماغ. (16.02.2017)  

مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

أعطى إعلان المطربة اللبنانية إليسا عن تعافيها من داء السرطان دفعة أمل للعديد من مرضى السرطان في العالم العربي، غير أن المطربة اللبنانية ليست الوحيدة التي حاربت المرض بشجاعة وانتصرت عليه. (11.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga Eintracht Frankfurt Marco Russ

ماركو روس ـ من الصراع مع السرطان إلى نهائي كأس ألمانيا 27.04.2017

في أقل من عام نجح لاعب آينتراخت فرانكفورت ماركو روس في التحول من مصارعة مرض السرطان إلى المنافسة على لقب كأس ألمانيا، بعدما قاد فريقه للتأهل لنهائي المسابقة، مقدما بذلك مثالاً حياً للإصرار والعزيمة والتشبث بالأمل.

Fußball DFB-Pokal Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt Marco Russ

كأس ألمانيا: فرانكفورت للمربع الذهبي وتأجيل مباراة دورتموند مع لوته 28.02.2017

لأول مرة منذ عشر سنوات يصعد فرانكفورت للمربع الذهبي بكأس ألمانيا. بينما أدت الثلوج الكثيفة إلى تأجيل مباراة دورتموند مع "شبورتفروينده لوته" لأجل غير مسمى. وتقام غدا الأربعاء مواجهتان قويتان في ربع نهائي كأس ألمانيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

تبادلا القمصان بعد تغلبهما على السرطان

"ماركة" رونالدو ..سلاح ذو حدين في عالم الكرة والمال

استياء في بايرن وخاميس يقود صفوف المعارضة

نيمار يوضح حديثه المتذمر مع توخل في مباراة النجم الأحمر

الكشف عن سر احتفال ميسي الطريف بهدفه أمام توتنهام

دورتموند يواصل صحوته قاريا وشالكه يتجاوز لوكوموتيف