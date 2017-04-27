تبادلا القمصان بعد تغلبهما على السرطان

فوز آينتراخت فرانكفورت بالأمس على لاتسيو روما الإيطالي بأربعة أهداف لهدف ضمن لقاءات الدوري الأوروبي، كان حدثا مهما بالنسبة لمشجعي النادي الألماني، لكن أمراً مهما آخر حدث على أرض الملعب، حين تبادل كل من ماركو روس لاعب آينتراخت فرانكفورت وفرانشيسكو اتشيربي لاعب نادي لاتسيو روما قميصيهما بعد نهاية المباراة. أمر طبيعي أيضاً، حدث في كل المباريات.
لكن تبادل القمصان هذه المرة له سبب آخر في أهميته، إذ جمعت القرعة والحظ الحسن لاعبين قد خرجا من أزمة صحية مباشرة، بعد أن تغلبا على مرض سرطان الخصية.
روس نجح بدعم من أسرته وبكثير من الأمل حمله معه خلال رحلة العلاج حتى خلال فترة العلاج الكيميائي بالتغلب على المرض الخبيث. وقال روس في لقاء مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عام 2016: "حتى مع العلاج الكيميائي وكل ما ترتب عليه، تعاملنا أنا وأسرتي مع الوضع بكثير من الفكاهة، هذا الأسلوب سهل علي التغلب على المرض".
أما بالنسبة لفرانشيسكو اتشيربي فقد نجح أولا في الفوز على مرض السرطان، ثم لعب للمنتخب الإيطالي. وقال مرة في عام 2015 في لقاء صحفي "عندما تكون مريضا، عليك أن تبقى إيجابيا. ليس لديك حظ آخر. يجب عليك أن تعيش مع أسرتك في حالة إيجابية".
ولا يهم من فاز على الثاني في حسابات كرة القدم، غير أن الأهم يبقى أن كلاهما تغلبا على المرض الخبيث وبقيا على أرض الملعب بدع من الأسرة والنادي والأصدقاء.
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
إليسا
خلقت المغنية اللبنانية إليسا الحدث بإعلانها عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي، النجمة اللبنانية قالت إنها تسعى من وراء ذلك تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان.
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
شادية
في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أعلنت المطربة المصرية شادية اعتزالها الفن بعد إصابتها بمرض السرطان، خضعت شادية لعملية جراحية وعلاج مكثف حتى شفيت من المرض وانتصرت عليه، ولم ترحل شادية عن عالمنا إلا بعد بلوغها 86 عاما في 28 نوفمبر 2017.
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
بسمة وهبه
أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي وكانت قد اكتشفته عن طريق الصدفة. ظهرت الإعلامية كضيفة في برنامج إعلامي وهي ترتدي باروكة شعر، كعلامة على تحدي المرض وفعلا شفيت منه وتمارس عملها الإعلامي حاليا كمقدمة للبرنامج الحواري "شيخ الحارة".
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
كيلي مينوغ
في عام 2005 أعلنت النجمة الأسترالية كايلي مينوغ عن إصابتها بسرطان الثدي وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، خضعت لعملية جراحية في الثدي وللعلاج الكيماوي. انتصرت كايلي على المرض وأصبحت من الوجوه العالمية التي تقود حملات للكشف المبكر عن السرطان. الصورة تعود لأول ظهور للنجمة الأسترالية بعد خضوعها لعملية جراحية في الثدي.
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
بن ستيلر
لم يفصح الممثل العالمي بن ستيلر عن مرضه إلا بعد أن تعافى منه سنة 2016 وذلك ليحث الرجال على إجراء الاختبار المبكر لسرطان البروستات. بن ستيلر لم يعاوده المرض ومايزال واحدا من أهم نجوم هوليوود.
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
سيلفي مايس
أصيبت الإعلامية وعارضة الأزياء الهولندية سيلفي مايس سنة 2009 بسرطان الثدي وخاضت رحلة علاج استمرت لثماني سنوات. ورغم شفائها تقول عارضة الأزياء إنه لا يمر يوم دون أن تنسى أنها كانت مصابة بداء خبيث، ما يجعلها تستمتع بحياتها أكثر من الآخرين.
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
روبرت دي نيرو
في سنة 2003 أعلن أسطورة السينما العالمية روبرت دي نيرو عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة. استطاع النجم العالمي التغلب على السرطان بعزيمة ومايزال إلى اليوم متربعا على عرش السينما الأمريكية كواحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
مايكل دوغلاس
في آخر تصريح له لصحيفة البيلد الألمانية قال نجم السينما العالمي مايكل دوغلاس إنه يعيش أسعد أيام حياته الآن بعد أن تغلب على سرطان اللسان، وكان دوغلاس قد دخل في حرب طويلة مع السرطان منذ أن اكتشفه عام 2010.
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مشاهيرانتصروا على مرض السرطان
أنجلينا جولي
تعد أنجلينا جولي من أشجع من حارب السرطان، فالنجمة الأمركية استأصلت سنة 2013 ثدييها بعد أن أظهرت فحوصات طبية الاحتمالية العالية لإصابتها بهذا المرض، تماما مثل والدتها التي توفيت كنتيجة لمعاناتها من السرطان. في الصورة الظهور الأول للنجمة الأمريكية بعد عملية استئصال الثدي.