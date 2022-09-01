 تايوان وتهديدات الصين القائمة | وثائقي | DW | 15.09.2022

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وثائقي

تايوان وتهديدات الصين القائمة

تايوان دولة ديمقراطية ناجحة تحترم حقوق الإنسان وتحظى بمستوى معيشي مرتفع. لكن رغم أن الدولة لديها اقتصاد قوي وحكومة منتخبة وعلم ونشيد وطني خاص بها، إلا أنها بالكاد تحظى باعتراف دولي.

وحتى فيما يتعلق بمستوى الفساد تعتبر تايوان أفضل حالا من بعض الدول الأوروبية. لكن المشكلة هي أن الصين تنظر إلى تايوان الديمقراطية التي انفصلت عن عنها عام 1949، على أنها إقليم صيني انفصالي، وليس دولة مستقلة، وتحاول عزلها دوليا. لذا يُخشى من أن تشن الصين قريبا هجوما على تايوان. الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن صراحة أن بلاده مستعدة لضم الجزيرة إليها مجددا باستخدام القوة العسكرية. منذ عقود تستخدم الصين سياسة التهديد هذه. وحتى الآن كان الهدف منها هو ربط الجزيرة بالبر الرئيسي للصين في وقت لاحق. من المنظور الصيني للعالم المشكوك فيه تاريخيا سيعني ذلك إعادة توحيد، أما من وجهة نظر تايوان فسيكون ذلك ضمّا. كلا البلدين مستعدان بشكل كبير للمواجهة. غير أن نشوب حرب سيكلف حتما العديد من الأرواح. هذا الفيلم الوثائقي يلقي الضوء على بلد يعيش منذ عقود على وقع تهديدات وجودية، بلد فيه أناس يريدون الدفاع عن حريتهم بأي ثمن، ولكن فيه أيضا من يتوقون إلى الانضمام بسرعة إلى الصين القوية.

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