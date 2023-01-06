 تايوان - قصص من الديمقراطية الرقمية | تقارير جديدة | DW | 06.01.2023

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تقارير جديدة

تايوان - قصص من الديمقراطية الرقمية

المجتمع التايواني منفتح على التكنولوجيا الجديدة. تعتبر وزيرة الرقمنة أودري تانغ الديمقراطية في حد ذاتها تكنولوجيا.

Dokumentation Taiwan - Geschichten aus der digitalen Demokratie

يُلقي هذا الفيلم الوثائقي الضوء على التاريخ السياسي لتايوان، ويُظهر كيف تُمارس الديمقراطية اليوم في هذا البلد.

Dokumentation Taiwan - Geschichten aus der digitalen Demokratie

عندما بزغت شمس الديمقراطية الفتية في تايوان، كانت شبكة الويب العالمية موجودة بالفعل. ومنذ تفشي جائحة كورونا عززت تايوان استخدام التقنيات لمكافحة الفيروس. وقد نجحت وزيرة الرقمنة أودري تانغ بالتعاون مع قطاع التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني، في التصدي لفيروس كورونا. كما لعبت مشاركة المواطنين المباشرة دوراً في حلّ المشكلات السياسية. تُعيد تايوان التفكير في الديمقراطية، فالتطبيقات الرقمية والتقنيات الجديدة بدورها تحمل معها تأثيراً معززاً للديمقراطية.

Dokumentation Taiwan - Geschichten aus der digitalen Demokratie

إن إلقاء نظرة على تاريخ تايوان سيُوضح الدور المهم الذي أدّته شبكة الويب العالمية في النضال من أجل الديمقراطية. يتناول الفيلم الوثائقي أيضا إرادة تايوان في السيادة الوطنية وأسلوب الحياة الحرّ. وكذلك التهديدات التي تُمثّلها الصين، والتي تعتبر تايوان جزءاً من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وترغب في ضمّها إليها. كما يلقي الفيلم الوثائقي الضوء أيضا على مدى مطالبة الصين بضمّ تايوان، من وجهة نظر القانون الدولي.

مواعيد البث

الجزء الأول

DW  عربية

الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:15 UTC
الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023 – 11:15 UTC
الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023 – 15:15 UTC
الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023 – 07:15 UTC
الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2023 – 18:03 UTC

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