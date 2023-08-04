 تايوان - جزيرة صغيرة وتنوع كبير | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

تايوان - جزيرة صغيرة وتنوع كبير

تايوان جزيرة غنية بتنوعها. الطبيعة في هذه الجزيرة تجمع في مساحة صغيرة أجمل ما في قارة آسيا. توجد في الشرق منحدرات ذات قمم جبلية وهضاب وينابيع حارة. وفي الجنوب توجد شواطئ رملية وشعاب مرجانية وبحيرات شاطئية.

Taiwan - Kleine Insel, große Vielfalt

Taiwan - Kleine Insel, große Vielfalt

رغم أن التايوانيين يعيشون في عالم فائق التقنية، إلا أنهم في ذات الوقت متمسكون بقوة بتقاليد، غاية في القِدم. على مر حياته صنع لين ليانغ تاي قوارب خشبية كثيرة مزينة بشكل متقن. لكنها قوارب تُستَخدم لوقت قصير فقط يقتصر على مهرجان وانغ يي التايواني الأسطوري. تتضمن مراسيم المعبد المخصصة لإله البحر مُباركةَ قارب طوله عشرة أمتار ومليء بالقرابين. يجري سحب القارب عبر القرية وصولا إلى الشاطئ. وهناك يتم إضرام النيران فيه، لتقضي على كل الأرواح الشريرة الموجودة في المنطقة. 

Taiwan - Kleine Insel, große Vielfalt


صيد الجمبري بالصنارة هو آخر صيحة في تايوان. يمكن صيد الجمبري في أنحاء البلاد في أحواض ضخمة موجودة في قاعات كبيرة، ثم البدء بشيّها أو سلقها مباشرة. يُدير زان جيا مينغ واحدة من قاعات الجمبري. يتوجّب عليه مرّة في كل ساعة سكب دلاء فيها أسماك جمبري في الأحواض. 
 

Taiwan - Kleine Insel, große Vielfalt


المحار جزء أساسي في المطبخ التايواني، سواء كان مسلوقا أو مقليا أو كأحد مكونات صلصة المحار. على الساحل الغربي من تايوان تعتمد قرى بأكملها على تربية المحار. في منطقة فانغيوان لا زال آي شوي يجمع المحار بالطريقة التقليدية. يقود عربة يجرّها ثور إلى مسطّح طيني، مثلما دأبت عائلته على فعله منذ أجيال.
 

Taiwan - Kleine Insel, große Vielfalt


في قرية الصيادين دونغشي يجري يوميا جمع أطنان من المحار وفتحها وإعدادها. تعتبر لي شيانغ أسرع فاتحة محار في هذا الحي، فهي تستطيع فتح ما يصل لخمس عشرة محارة في الدقيقة. 
 

Taiwan - Kleine Insel, große Vielfalt

الصراع مع الجارة الصين قائم منذ أكثر من سبعين عاما. فالصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، بينما تعتبر تايوان نفسها بلدا مستقلا. ازداد الوضع تدهورا في الآونة الأخيرة. "تساي جين لو" هو في الحقيقة مراقب طيور طموح. ظل لأعوام يوثّق وجود أنواع نادرة من الطيور في متنزه أوغو للمناطق الرطبة الواقع على الساحل الغربي لتايوان. لكنه بدأ منذ بعض الوقت بتوجيه منظاره إلى سماء تايوان، لأن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو التايواني باتت تحلّق هنا لأغراض التدريب يوميا تقريبا. 
 



مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 13 أغسطس/آب 2023 – 03:15 UTC
الأحد 13 أغسطس/آب 2023 – 11:15 UTC
الأحد 13 أغسطس/آب 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 14 أغسطس/آب 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 14 أغسطس/آب 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 14 أغسطس/آب 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 14 أغسطس/آب 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023 – 15:15 UTC
الخميس 17 أغسطس/آب 2023 – 07:15 UTC
الخميس 17 أغسطس/آب 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 18 أغسطس/آب 2023 – 18:03 UTC

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