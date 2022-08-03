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تايوان: الصيادون يخشون الجيش الصيني

يخشى العديد من التايوانيين أن تغزو الصين بلدهم بعد المناورات الكبرى التي تقوم بها حول جزيرتهم. الحكومة التايوانية في حالة طوارئ، بينما لم يعد الصيادون التايوانيون يجرؤون على الذهاب إلى البحر خوفًا من الجيش الصيني.