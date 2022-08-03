 تايوان: الصيادون يخشون الجيش الصيني | مراسلون حول العالم | DW | 19.08.2022

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مراسلون حول العالم

تايوان: الصيادون يخشون الجيش الصيني

يخشى العديد من التايوانيين أن تغزو الصين بلدهم بعد المناورات الكبرى التي تقوم بها حول جزيرتهم. الحكومة التايوانية في حالة طوارئ، بينما لم يعد الصيادون التايوانيون يجرؤون على الذهاب إلى البحر خوفًا من الجيش الصيني.

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(170806) -- BEIJING, Aug. 6, 2017 () -- Troops make preparation for a military parade to celebrate the 90th anniversary of the founding of the Chinese People's Liberation Army (PLA) at Zhurihe training base in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 30, 2017. (/Wu Xiaoling)

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رسام روسي يسكن في ماكاو الصينية يرسم لوحات تسخر من بوتين ورفاقه. الصين تتخذ موقفا براغماتيا من الحرب في أوكرانيا.

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7.8.2022, Taiwan, Kampfflugzeuge des Ostkommandos der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) führen während gemeinsamer Kampfübungen um die Insel Taiwan Operationen durch. In der seit Jahrzehnten schwersten Krise um Taiwan haben die USA die chinesische Führung vor einer Eskalation durch gefährliche Missverständnisse gewarnt. Das chinesische Militär konzentrierte sich bei seinen Manövern rund um Taiwan «auf Angriffe auf Ziele an Land und weitreichende Schläge aus der Luft», wie das Ostkommando mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

الصين تواصل مناوراتها بالذخيرة الحية حول تايوان 10.08.2022

على الرغم من إعلانه أن المناورات الصينية حول تايوان سوف تنتهي يوم الأحد الماضي، إلا أن الجيش الصيني واصل مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق، الأمر الذي يثير المخاوف من أن تصبح المناورات أمر معتادا جديدا حول الجزيرة.

Soldiers fire 155mm howitzers during an annual live fire military exercise in Pingtung county, southern Taiwan August 9, 2022. REUTERS/Ann Wang

تايوان تنظم مناورات عسكرية وتتهم بكين بالإعداد لغزو 09.08.2022

أجرت تايوان مناورات بالذخيرة الحية وسط اتهمات وجهها وزير خارجيتها للصين بإعداد غزو ضد بلاده. وأطلقت بيكين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في ردٍّ غاضب من زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة.

PINGTUNG, TAIWAN - AUGUST 09: A Taiwanese military personnel moves an Albatross Tactical Unmanned Aircraft System during a live-fire drill during a live-fire drill on August 09, 2022 in Pingtung, Taiwan. Taiwan's military held a live-fire drill in response to China's recent live-fire drills in waters close to those claimed by Taiwan. (Photo by Annabelle Chih/Getty Images)

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أمام العملاق الصيني ليس أمام تايوان سوى الاعتماد على أستراتيجية "النيص" العسكرية. خبراء يحذرون من تداعيات التعهد الصيني بإجراء "دوريات" بشكل منتظم قبالة تايوان ويرون في طياته تطورا خطيرا ومقلقا.

وصل وفد مكون من خمسة نواب أمريكيين بارزين إلى تايوان وذلك لإظهار الدعم للجزيرة وسط مواصلة بكين لمناوراتها العسكرية.

تايوان ـ الصين تستعرض قوتها مجددا تزامنا مع زيارة وفد أمريكي 15.08.2022

وصل وفد مكون خمسة نواب أمريكيين بارزين إلى تايوان وذلك لإظهار دعم واشنطن للجزيرة، فيما أعلنت الصين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتتعهّد باستعادتها ولو بالقوة.