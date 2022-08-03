تايوان: الصيادون يخشون الجيش الصيني

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يخشى العديد من التايوانيين أن تغزو الصين بلدهم بعد المناورات الكبرى التي تقوم بها حول جزيرتهم. الحكومة التايوانية في حالة طوارئ، بينما لم يعد الصيادون التايوانيون يجرؤون على الذهاب إلى البحر خوفًا من الجيش الصيني.
على الرغم من إعلانه أن المناورات الصينية حول تايوان سوف تنتهي يوم الأحد الماضي، إلا أن الجيش الصيني واصل مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق، الأمر الذي يثير المخاوف من أن تصبح المناورات أمر معتادا جديدا حول الجزيرة.
أجرت تايوان مناورات بالذخيرة الحية وسط اتهمات وجهها وزير خارجيتها للصين بإعداد غزو ضد بلاده. وأطلقت بيكين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في ردٍّ غاضب من زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة.
أمام العملاق الصيني ليس أمام تايوان سوى الاعتماد على أستراتيجية "النيص" العسكرية. خبراء يحذرون من تداعيات التعهد الصيني بإجراء "دوريات" بشكل منتظم قبالة تايوان ويرون في طياته تطورا خطيرا ومقلقا.
وصل وفد مكون خمسة نواب أمريكيين بارزين إلى تايوان وذلك لإظهار دعم واشنطن للجزيرة، فيما أعلنت الصين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتتعهّد باستعادتها ولو بالقوة.
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