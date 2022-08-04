تايوان: الخوف من الحرب

على غير المتوقع الصين تواصل مناوراتها العسكرية حول تايوان

رغم أنه كان من المقرر أن تنتهي مناوراتها العسكرية حول تايوان، واصلت الصين تدريباتها حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا منها، مؤكدة أن التدريبات "عادية"، كما وصفتها بـ"تحذير ضروري" لواشنطن وتايوان بعد زيارة بيلوسي إلى تايبيه.