تايوان: الخوف من الحرب

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تغذي الصين المخاوف في تايوان بمناوراتها العسكرية واسعة النطاق، وتهدد باحتلال الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي. الكثير من الناس يرون أن هناك خطر حرب حقيقي. ويحاولون تسليح أنفسهم وفتح الملاجئ القديمة من جديد.
وصل وفد مكون خمسة نواب أمريكيين بارزين إلى تايوان وذلك لإظهار دعم واشنطن للجزيرة، فيما أعلنت الصين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتتعهّد باستعادتها ولو بالقوة.
رغم أنه كان من المقرر أن تنتهي مناوراتها العسكرية حول تايوان، واصلت الصين تدريباتها حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا منها، مؤكدة أن التدريبات "عادية"، كما وصفتها بـ"تحذير ضروري" لواشنطن وتايوان بعد زيارة بيلوسي إلى تايبيه.
أجرت تايوان مناورات بالذخيرة الحية وسط اتهمات وجهها وزير خارجيتها للصين بإعداد غزو ضد بلاده. وأطلقت بيكين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في ردٍّ غاضب من زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة.
بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حفيظة بكين عبر زيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، يقوم وفد أمريكي جديد من الكونغرس بزيارة للجزيرة. وفي ألمانيا رحب زعيم المعارضة بنية بعض النواب بزيارة تايوان.
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