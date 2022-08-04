 تايوان: الخوف من الحرب | مراسلون حول العالم | DW | 27.08.2022

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مراسلون حول العالم

تايوان: الخوف من الحرب

تغذي الصين المخاوف في تايوان بمناوراتها العسكرية واسعة النطاق، وتهدد باحتلال الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي. الكثير من الناس يرون أن هناك خطر حرب حقيقي. ويحاولون تسليح أنفسهم وفتح الملاجئ القديمة من جديد.

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(170806) -- BEIJING, Aug. 6, 2017 () -- Troops make preparation for a military parade to celebrate the 90th anniversary of the founding of the Chinese People's Liberation Army (PLA) at Zhurihe training base in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 30, 2017. (/Wu Xiaoling)

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PINGTUNG, TAIWAN - AUGUST 09: Taiwanese soldiers fire artillery during a live-fire drill on August 09, 2022 in Pingtung, Taiwan. Taiwan's military held a live-fire drill in response to China's recent live-fire drills in waters close to those claimed by Taiwan. (Photo by Annabelle Chih/Getty Images)

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