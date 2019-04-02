تايوان.. أطباء يعثرون على "نحل العرق" داخل عين فتاة

عثر الأطباء في مستشفى بتايوان على 4 نحلات من نوع "نحل العرق" داخل عين شابة في العشرينات من العمر. وبحسب ما ورد بموقع ديلي ميل البريطاني، فكانت الشابة التي تدعى "هِي" برفقة أحد أقاربها تقطف بعض النباتات، وفوجئت بشيء ما يدخل في عينها.
تصورت الشابة في البداية أن ذلك قد يكون مجرد أتربة. وبحلول المساء بدأت عينها في التورم وشعرت بألم شديد، لتتوجه على الفور إلى المستشفى، حسب ما نقله الموقع الإخباري البريطاني.
وبعد الكشف على المريضة في مستشفى "فويين" بمقاطعة بينغ تانغ، وجد الأطباء أن ما سبب لها الانتفاخ هو أربع نحلات صغيرة الحجم علقت في الجفن السفلي للعين.
وذكر موقع انترناشونال بيزنس الأمريكي، أن الدكتورة هانغ، وهي إحدى المشرفات على علاج "هِي" ، أكدت أن الضحية عانت من التهاب في القرنية وعدوى بكتيرية على مستوى الجلد طيلة 4 ساعات. وغادرت الشابة المستشفى بعد إزالة النحل ومن المرتقب أن تتعافى بشكل كامل في غضون فترة وجيزة.
وأوضح الأطباء أن النحل الذي عثر عليه بداخل عين المريضة يعرف باسم "نحل العرق" وهو صغير الحجم مقارنة بالنحل العادي المعروف. يذكر أن نحل العرق، الذي يعيش على ارتفاع 3280 قدمًا فوق مستوى سطح البحر، ينجذب للعرق والأملاح.
س.إ/ع.ش
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رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه
تحمل هذه النحلة رقاقة إلكترونية صغيرة على ظهرها لا يتجاوز حجمها 2.5 ميلليمتر ويبلغ وزنها 5.4 ميلليغرام. أعدت الرقائق بهذا الحجم الصغير حتى لا تؤثر على حياة وتحليق النحلة، إذ يقارب وزنها وزن حبوب اللقاح التي تجمعها النحلة، كما يشير غاري فيت من هيئة الأبحاث الأسترالية الحكومية.
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رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه
تم تزويد نحو 10 آلاف نحلة عسل أوروبية بالرقائق الإلكترونية من قبل المشروع في ولاية تاسمانيا الأسترالية. وعمل الخبراء على تخدير النحل لفترة قصيرة قبل وضع الرقائق على ظهرها. وهناك مشروع مشابه لهذا المشروع مع حيوانات وحشرات أخرى بدأ في البرازيل. وفي سيدني وكانبيرا ستبدأ مشاريع أخرى مشابهة.
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رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه
سيساعد المشروع الخبراء على التعرف على كيفية حياة النحل وتوثيقها. ويمكن التعرف مثلاً على كمية الغذاء التي يحتاجها النحل وفترات تناوله الطعام وطولها. كما يمكنهم التعرف أيضاً على أسباب اختيار النحل لجمع حبوب اللقاح أو جمع الطعام.
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رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه
يسعى خبراء البيئة حول العالم من خلال هذه المشاريع الرائدة إلى بحث أسباب نفوق النحل. ويمكن للخبراء معرفة كيفية تجاوب النحل مع المؤثرات في الحياة، ومن ثم إيجاد حلول لها، كما يقول الباحث غاري فيت.
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رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه
انخفض تعداد النحل في العالم بصورة كبيرة. ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى حيوانات "فارو المدمرة"، التي تقتات على النحل وتقتله، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية.
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رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه
نفوق النحل في العالم له أضرار كبيرة على الطبيعة، إذ يعمل النحل على تلقيح 70 في المائة من الزهور. كما تعتمد بعض الفواكه، كالتفاح والعنب والتوت، إلى تلقيح خلطي بواسطة الحشرات مثل النحل.
الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري