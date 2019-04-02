تايوان.. أطباء يعثرون على "نحل العرق" داخل عين فتاة

عثر الأطباء في مستشفى بتايوان على 4 نحلات من نوع "نحل العرق" داخل عين شابة في العشرينات من العمر. وبحسب ما ورد بموقع ديلي ميل البريطاني، فكانت الشابة التي تدعى "هِي" برفقة أحد أقاربها تقطف بعض النباتات، وفوجئت بشيء ما يدخل في عينها.

تصورت الشابة في البداية أن ذلك قد يكون مجرد أتربة. وبحلول المساء بدأت عينها في التورم وشعرت بألم شديد، لتتوجه على الفور إلى المستشفى، حسب ما نقله الموقع الإخباري البريطاني.

وبعد الكشف على المريضة في مستشفى "فويين" بمقاطعة بينغ تانغ، وجد الأطباء أن ما سبب لها الانتفاخ هو أربع نحلات صغيرة الحجم علقت في الجفن السفلي للعين.

وذكر موقع انترناشونال بيزنس الأمريكي، أن الدكتورة هانغ، وهي إحدى المشرفات على علاج "هِي" ، أكدت أن الضحية عانت من التهاب في القرنية وعدوى بكتيرية على مستوى الجلد طيلة 4 ساعات. وغادرت الشابة المستشفى بعد إزالة النحل ومن المرتقب أن تتعافى بشكل كامل في غضون فترة وجيزة.

وأوضح الأطباء أن النحل الذي عثر عليه بداخل عين المريضة يعرف باسم "نحل العرق" وهو صغير الحجم مقارنة بالنحل العادي المعروف. يذكر أن نحل العرق، الذي يعيش على ارتفاع 3280 قدمًا فوق مستوى سطح البحر، ينجذب للعرق والأملاح.

س.إ/ع.ش