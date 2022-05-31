تايلاند: وجبات عالمية

هل يكون 2021 عام "عودة الروح" لحركة الطيران العالمية؟

ليس هناك قطاع تأثر بجائحة كورونا مثل حركة الطيران. لكن رغم الصورة الكئيبة التي يبدو عليها هذا القطاع فهناك بصيص أمل، وربما تأخذ الأمور منحى آخر في العام المقبل. فهل يكون 2021 عام "عودة الروح" لحركة الطيران؟