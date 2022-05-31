 تايلاند: وجبات عالمية | العولمة 3000 | DW | 17.09.2022

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العولمة 3000

تايلاند: وجبات عالمية

الحركة في " سوق أحمد" في العاصمة التايوانية بانكوك لا تتوقف أبدا. هنا تملك ساسيتون سامران/ Sasithorn Samran كشكاً، تقدم فيه طبق: كانوم كروك. وهو متوفر بطعم حلو أو مالح وأصبح يندر تقديمه في بانكوك.

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