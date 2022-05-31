تايلاند: وجبات عالمية

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الحركة في " سوق أحمد" في العاصمة التايوانية بانكوك لا تتوقف أبدا. هنا تملك ساسيتون سامران/ Sasithorn Samran كشكاً، تقدم فيه طبق: كانوم كروك. وهو متوفر بطعم حلو أو مالح وأصبح يندر تقديمه في بانكوك.
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر تعرضه لإطلاق نار من رجل كان عضواً سابقاً في قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
ليس هناك قطاع تأثر بجائحة كورونا مثل حركة الطيران. لكن رغم الصورة الكئيبة التي يبدو عليها هذا القطاع فهناك بصيص أمل، وربما تأخذ الأمور منحى آخر في العام المقبل. فهل يكون 2021 عام "عودة الروح" لحركة الطيران؟
تساهم نتائج البحث باستخدام خاصية الصورعبر غوغل في ترسيخ "تشييء" صورة المرأة خصوصاُ في بلدان معينة مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. تحليل لـ DW يكشف كيف يساهم محرك البحث العملاق في تكريس بعض الصور النمطية عن النساء.
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