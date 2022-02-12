تايلاند: محاربة الفيضانات

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تعاني بانكوك من عواقب تغير المناخ بشكل كبير، وقد تركت الأحوال الجوية القاسية وتآكل التربة والفيضانات آثارها على البلاد، وستزداد حدة في المستقبل. مع ذلك، يرى كثيرون أن الخيار الأخير هو التراجع إلى داخل اليابسة.
مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السياسيين باتخاذ إجراءات سريعة وجذرية، عقب صدور تقرير مثير للقلق عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن العواقب المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الأرض.
تتسبب السدود الجديدة التي يتم بناؤها في كمبوديا على نهر "ميكونغ" في مشاكل كبيرة، حيث تؤدّي إلى جفاف موارد رزق الصيادين والمزارعين.
تباينت ردود الفعل بشأن الاتّفاق الذي تبنّته قمّة كوب 26 بغلاسكو لتسريع مكافحة ظاهرة الاحترار العالمي بين التفاؤل والحذر. وصلت ما يقرب من 200 دولة للاتفاق بعد مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين على أمل تجنب الأسوأ لكوكب الأرض.
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