 تايلاند: محاربة الفيضانات | العولمة 3000 | DW | 19.02.2022

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العولمة 3000

تايلاند: محاربة الفيضانات

تعاني بانكوك من عواقب تغير المناخ بشكل كبير، وقد تركت الأحوال الجوية القاسية وتآكل التربة والفيضانات آثارها على البلاد، وستزداد حدة في المستقبل. مع ذلك، يرى كثيرون أن الخيار الأخير هو التراجع إلى داخل اليابسة.

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