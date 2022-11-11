 تايلاند: في انتظار العودة إلى ميانمار | مراسلون حول العالم | DW | 27.11.2022

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مراسلون حول العالم

تايلاند: في انتظار العودة إلى ميانمار

ميانمار تضع رابطة دول جنوب شرق آسيا على المحك. على الرغم من خطة السلام بين آسيان والحكومة العسكرية، التي استولت على السلطة مرة أخرى في عام 2021 لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة.

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طالب من ميانمار يقول إن بلاده يعاني وأن دول العالم لم تقدم دعما يذكر لميانمار.الحكم العسكري قمعي هناك.

هل يمكن لرابطة آسيان ممارسة تأثير على حكم العسكر في ميانمار؟ 11.11.2022

تزور مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنغلاديش لتقييم محنة ما يقرب من مليون من الروهينغا.

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دمرت الأمطار الغزيرة ملاجئ الآلاف الذين يعيشون في مخيمات بمنطقة كوكس بازار، أكثر المناطق المعرّضة للكوارث في بنغلادش.

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In this undated photo, a Popa langur moves along a forest floor. The Popa langur is among 224 new species listed in the World Wildlife Fund's latest update on the Mekong region. The conservation group's report released Wednesday, Jan. 26, 2022, highlights the need to protect the rich biodiversity and habitats in the region, which includes Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand and Myanmar. (World Wildlife Foundation via AP)

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يبدو أن مآسي راكبي البحر الأبيض المتوسط من المهاجرين مسلسل تتوالى حلقاته وتتكرر بشكل شبه يومي؛ إذ ما زال مئات المهاجرين بانتظار الإذن للرسو في موانئ إيطاليا.

Demonstranten erheben ihre Hände zum Drei-Finger-Gruß als Zeichen des Protests. Die Massenproteste gegen die Putschisten in Myanmar weiten sich eine Woche nach der Machtübernahme des Militärs weiter aus. +++ dpa-Bildfunk +++

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أعلنت السلطات في ميانمار عزمها إطلاق سراح أكثر من 5000 معتقل. جاء ذلك عقب قرار رابطة آسيان باستبعاد زعيم المجلس العسكري في ميانمار من حضور قمة للرابطة بسبب عدم إحراز تقدم في خطة معالجة الآثار المترتبة على الانقلاب.