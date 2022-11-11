تايلاند: في انتظار العودة إلى ميانمار

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ميانمار تضع رابطة دول جنوب شرق آسيا على المحك. على الرغم من خطة السلام بين آسيان والحكومة العسكرية، التي استولت على السلطة مرة أخرى في عام 2021 لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة.
استقبلت بنغلاديش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، بعد أن أجبروا على مغادرة بلدهم ميانمار. والآن تضغط حكومة بنغلاديش على الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم، هل أضحت فرص عودتهم قريبة؟
اعتدنا على أخبار تعرض حيوانات ونباتات للانقراض. الجديد اليوم هو اكتشاف 224 نوعا نباتيا وحيوانيا جديدة يطالب خبراء بحمايتها والمحافظة على التنوع الحيوي على الكوكب.
يبدو أن مآسي راكبي البحر الأبيض المتوسط من المهاجرين مسلسل تتوالى حلقاته وتتكرر بشكل شبه يومي؛ إذ ما زال مئات المهاجرين بانتظار الإذن للرسو في موانئ إيطاليا.
أعلنت السلطات في ميانمار عزمها إطلاق سراح أكثر من 5000 معتقل. جاء ذلك عقب قرار رابطة آسيان باستبعاد زعيم المجلس العسكري في ميانمار من حضور قمة للرابطة بسبب عدم إحراز تقدم في خطة معالجة الآثار المترتبة على الانقلاب.
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