تايلاند – عودة "حذرة" للسياحة

كيف أعادت الجائحة العابرة للحدود إغلاق فضاءات أوروبا المفتوحة!

فشل دول الاتحاد الأوروبي في السيطرة على تفشي الجائحة لم يقتصر على عدم القدرة على توفير لقاحات كافية، بل وصل إلى حد الفشل في الاتفاق على سياسة أوروبية موحدة لمواجهة الخطر العابر للحدود وبقيت كل دولة عضو تتصرف لوحدها.