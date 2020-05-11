 تايلاند – عودة ″حذرة″ للسياحة | DW الأخبار | DW | 21.10.2021

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تايلاند – عودة "حذرة" للسياحة

تحاول جنة العطلات تدريجياً جذب المصطافين من جديد إلى مقاصدها السياحية، وذلك وفق متطلبات صارمة لمواجهة كورونا. أما توقعات الخبراء فترجح بقاء أعداد السياح القادمين إلى تايلاند دون المستوى السنوي قبل انتشار الجائحة.

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