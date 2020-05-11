تايلاند – عودة "حذرة" للسياحة

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تحاول جنة العطلات تدريجياً جذب المصطافين من جديد إلى مقاصدها السياحية، وذلك وفق متطلبات صارمة لمواجهة كورونا. أما توقعات الخبراء فترجح بقاء أعداد السياح القادمين إلى تايلاند دون المستوى السنوي قبل انتشار الجائحة.
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي للإعلان عن ملامح برنامج أولى دوراته منذ جائحة كوفيد-19، واللائحة المرتقبة للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن السابع في العالم، تبدو غنية بالسينمائيين النجوم.
فشل دول الاتحاد الأوروبي في السيطرة على تفشي الجائحة لم يقتصر على عدم القدرة على توفير لقاحات كافية، بل وصل إلى حد الفشل في الاتفاق على سياسة أوروبية موحدة لمواجهة الخطر العابر للحدود وبقيت كل دولة عضو تتصرف لوحدها.
تعيش تونس إغلاقا عاما أقرته الحكومة في آخر أيام شهر رمضان بسبب انتشار كوفيد-19، ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي المتردي من الأصل. وعبر تونسيون كثر عن تذمرهم من هذه الإجراءات.
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