 تايلاند: انطلاق عصر التوكتوك الكهربائي | عالم السرعة | DW | 24.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

تايلاند: انطلاق عصر التوكتوك الكهربائي

التوكتوك هم أحد رموز تايلاند: على الرغم من أن محركاتها ثنائية الشوط إلا أنها تتسبب في انبعاثات ضارة بشكل كبير. لكن الآن تتوفر أسطورة شوارع تايلاند بمحركات نظيفة، وتتسع لستة أشخاص.

المزيد من المركز الإعلامي

REV Electric Vintage: Morris Schlagworte: Morris JE, Morris J-Type, electric van, vintage van, Morris Commercial, John Killick, Qu Li, vintage vans, icecream van Copyright: DW

موريس جي إي الكهربائية إحياء لأيقونة الخمسينيات 17.02.2023

REV Green Mobility: Chile Oil Schlagworte: Kia Frontier 4x4, Rodolfo Rada, Chile, cooking oil, cooking oil fuel, oil recycling Copyright: DW

تشيلي: كيا فرونتير وقودها زيت طهي 17.02.2023

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - سباق مثير في جبال البوسنة 10.02.2023

أودي تطرح سيارة توفر رفاهية خالصة

أودي تطرح سيارة توفر رفاهية خالصة 10.02.2023

المزيد عالم السرعة

Future Now Shipping, Elektrotanker Tags: REV, Norwegen, Elektrotanker, Porsgunn Copyright: DW

أول سفينة تعمل بمحرك كهربائي 24.02.2023

Explainer Deutsche Autos Qualität Tags: REV, VW, deutsche Autos, Explains Copyright: DW

السيارات الألمانية: هل هي أسوأ من سمعتها؟ 24.02.2023

REV Check: Ford F150 Schlagworte: Ford F-150 Lightning, electric pickup truck, F-150 Lightning test, REV test drive, Emmanuel Schäfer, American pickup truck, top-selling vehicle American Copyright: DW

فورد إف 150 لايتنينح البيك أب النجم 17.02.2023

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - إعادة إحياء سيارات رفيقة بالبيئة ومواضيع أخرى 17.02.2023

اقرأ أيضا

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** FILE PHOTO: A palm oil plantation is pictured next to a burnt forest near Banjarmasin in South Kalimantan province, Indonesia, September 29, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

الجدل حول زيت النخيل.. ماذا وراء صفقاته ولماذا يُحذر منه؟ 21.06.2021

أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟