تايلاند: انطلاق عصر التوكتوك الكهربائي

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التوكتوك هم أحد رموز تايلاند: على الرغم من أن محركاتها ثنائية الشوط إلا أنها تتسبب في انبعاثات ضارة بشكل كبير.
لكن الآن تتوفر أسطورة شوارع تايلاند بمحركات نظيفة، وتتسع لستة أشخاص.
أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟
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