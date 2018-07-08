تايلاند: إنقاذ مجموعة جديدة من "أطفال الكهف"

أعلنت البحرية التايلاندية إخراج ثلاثة آخرين من "أطفال الكهف"، ما يرفع عدد من تم إنقاذهم إلى ثمانية من إجمالي 12 طفلا ومدربا محاصرين منذ أكثر من أسبوعين في كهف غمرته المياه بشمال تايلاند. وأظهر بث مباشر لمحطة تلفزيونية سيارات الإسعاف والمروحيات وهي تقل ثلاثة من أفراد المجموعة لمستشفى محلي.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعدد من تم إنقاذهم اليوم الاثنين (التاسع من تموز/ يوليو 2018)، في إطار عملية الإنقاذ التي انطلقت يوم أمس. بيد أن تقارير إعلامية أفادت بأن رجال الإنقاذ في تايلاند أخرجوا أربعة آخرين من "أطفال الكهف" ليرتفع بذلك عدد الفتية الذين جرى إنقاذهم إلى ثمانية على ما يبدو.

وإذا صحت هذه التقارير فإنه لايزال أربعة لاعبين ومدربهم داخل الكهف في انتظار إنقاذهم في اليوم الثاني من المهمة التي شهدت إنقاذ ثمانية صبية حتى الآن من الفتية المحاصرين. وبدأت عملية الإنقاذ أمس الأحد حيث جرى نقل أربعة فتية إلى خارج الكهف. وقال مسؤولون إنهم بصحة جيدة في المستشفى.

وحوصر فريق (وايلد بورز) لكرة القدم مع مدربهم في 23 حزيران/ يونيو أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف بعد إجرائهم لحصة تدريب، إذ غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق. واستؤنفت عملية الإنقاذ المحفوفة بالمخاطر اليوم بعد استراحة لسد النقص في إمدادات الأكسجين واتخاذ استعدادات أخرى داخل الكهف. وقالت السلطات إن المهمة قد تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام.

وتمثل جهود إنقاذ "أطفال الكهف"، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما سباقا مع الزمن في ظل توقع تساقط أمطار غزيرة خلال أيام مما قد يجعل الأنفاق تمتلئ مرة أخرى بمياه سريعة التدفق ومنسوبها مرتفع.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، رويترز)