تايلاند: إنقاذ عدد من "أطفال الكهف" والعمليات تستأنف الاثنين

قال حاكم إقليم شيانج راي، نارونجساك أوسوتاناكورن ، إن جهود الإنقاذ في كهف في تايلاند ستستمر غدا الاثنين، بعد أن تم إنقاذ أربعة من "أطفال الكهف" في عمليات جرت مطلع الأسبوع. وأكد نارونجاساك، وهو أيضا رئيس عملية الإنقاذ، أنه تم إجلاء أربعة صبية من الكهف في إقليم شيانج راي الواقع بشمال البلاد اليوم الأحد (الثامن من تموز/ يوليو 2018).

وأكد رئيس مهمة الإنقاذ في مؤتمر صحفي أنه تم نقل الصبية الأربعة "إلى مستشفى تشيانج راي براتشانوكروا". وأضاف قائلا: "إنه نجاح كبير لجميع الفرق. هناك آلاف الأشخاص يساعدوننا في العملية".

وأخرج 13 غواصا أجنبيا وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية الأطفال الأربعة عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية يوم الجمعة. ومع حلول الليل، توقفت عملية إنقاذ الثمانية المتبقين، بعضهم لا يزال في سن الحادية عشرة ولا يجيد السباحة، ومدربهم على أن يتم استئنافها صباح غد الاثنين.

وكان مسؤول من إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها قد صرح في وقت سابق في بيان بأنه تم إنقاذ ستة. وحسب عدد من المسؤولين فإن الغواصين أنقذوا اليوم أربعة من بين 12 طفلا حوصروا لأكثر من أسبوعين في كهف تحت الأرض غمرته المياه في حين يسابق الغواصون الزمن لإنقاذ الصبية الباقين ومدرب كرة قدم كان يرافقهم.

ويذكر أن فرق الإنقاذ تحتاج الآن لما لا يقل عن عشر ساعات للتحضير لعمليتها التالية، والتي سيشارك فيها نحو 90 غواصا في المجمل، من بينهم 50 من دول أجنبية.

أ.ح/م.أ.م (د ب أ، رويترز)