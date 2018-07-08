 تايلاند: إنقاذ عدد من ″أطفال الكهف″ والعمليات تستأنف الاثنين | أخبار | DW | 08.07.2018

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أخبار

تايلاند: إنقاذ عدد من "أطفال الكهف" والعمليات تستأنف الاثنين

تضاربت المعلومات حول عدد الأطفال الذين أنقذوا في تايلاند من أصل 12 محاصرين منذ أسبوعين في كهف تحت الأرض حيث تسابق فرق الإنقاذ الزمن. فبعد الإعلان عن إنقاذ ستة أكدت مصادر رسمية أن عددهم أربعة وأن العمليات ستستأنف الاثنين.

Thailand Rettungsaktion in Tham Luang Höhle (picture-alliance/Newscom)

قال حاكم إقليم شيانج راي، نارونجساك أوسوتاناكورن ، إن جهود الإنقاذ في كهف في تايلاند ستستمر غدا الاثنين، بعد أن تم إنقاذ أربعة من "أطفال الكهف" في عمليات جرت مطلع الأسبوع. وأكد نارونجاساك، وهو أيضا رئيس عملية الإنقاذ، أنه تم إجلاء أربعة صبية من الكهف في إقليم شيانج راي الواقع بشمال البلاد اليوم الأحد (الثامن من تموز/ يوليو 2018).

وأكد رئيس مهمة الإنقاذ في مؤتمر صحفي أنه تم نقل الصبية الأربعة "إلى مستشفى تشيانج راي براتشانوكروا". وأضاف قائلا: "إنه نجاح كبير لجميع الفرق. هناك آلاف الأشخاص يساعدوننا في العملية".

مختارات

منذ أسبوعين وفريق لناشئ كرة القدم محاصر داخل كهف غمرته المياه في شمال تايلاند. ويخوض المنقذون صراعا مع المياه والزمن من أجل إخراج المحاصرين من الكهف، والآن هناك أمل في إنقاذهم، رغم وفاة غواص تايلاندي داخل الكهف. (07.07.2018)

بدأ غواصون في تايلاند عملية إنقاذ صعبة لإخراج فريق أشبال في كرة قدم محاصرين في كهف منذ أسبوعين. عملية الإنقاذ الشائكة ستتطلب 11 ساعة، وأبعدت السلطات أعين الصحافيين عنها. (08.07.2018)

وأخرج 13 غواصا أجنبيا وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية الأطفال الأربعة عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية يوم الجمعة. ومع حلول الليل، توقفت عملية إنقاذ  الثمانية المتبقين، بعضهم لا يزال في سن الحادية عشرة ولا يجيد السباحة، ومدربهم على أن يتم استئنافها صباح غد الاثنين.

وكان مسؤول من إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها قد صرح في وقت سابق في بيان بأنه تم إنقاذ ستة. وحسب عدد من المسؤولين فإن الغواصين أنقذوا اليوم أربعة من بين 12 طفلا حوصروا لأكثر من أسبوعين في كهف تحت الأرض غمرته المياه في حين يسابق الغواصون الزمن لإنقاذ الصبية الباقين ومدرب كرة قدم كان يرافقهم.

ويذكر أن فرق الإنقاذ تحتاج الآن لما لا يقل عن عشر ساعات للتحضير لعمليتها التالية، والتي سيشارك فيها نحو 90 غواصا في المجمل، من بينهم 50 من دول أجنبية.

أ.ح/م.أ.م (د ب أ، رويترز)

 

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محاصرو كهف تايلاند

 

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