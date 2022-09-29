عالم السرعة

تاريخ ومستقبل السيارات المدمجة

مع ظهور السيارات الكهربائية، هل أصبحت السيارات المدمجة ذات المحركات الضخمة طرازات قديمة؟ في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة نلقي نظرة على تاريخ ومستقبل السيارات التي كانت ولا تزال حلم الكثيرين.