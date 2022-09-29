تاريخ ومستقبل السيارات المدمجة

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مع ظهور السيارات الكهربائية، هل أصبحت السيارات المدمجة ذات المحركات الضخمة طرازات قديمة؟
في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة نلقي نظرة على تاريخ ومستقبل السيارات التي كانت ولا تزال حلم الكثيرين.
يُتوقع أن تنعكس الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية على صناعة السيارات، لدرجة ربما تصل لاختفاء السيارات التقليدية. فما القيود التي سيتم فرضها لمواجهة التغييرات المناخية؟ وكيف ستنعكس على عالم السيارات وفرص العمل؟
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