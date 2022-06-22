 تاريخ معاداة السامية - الجزء الرابع: (1945م إلى اليوم) معاداة السامية الجديدة | تقارير جديدة | DW | 22.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

تاريخ معاداة السامية - الجزء الرابع: (1945م إلى اليوم) معاداة السامية الجديدة

بعد سقوط ألمانيا النازية ظهرت الأبعاد الحقيقية للفظائع النازية للعيان. فهل يعقل أن تستمر معاداة السامية بعد الجرائم الفظيعة في أوشفيتس والهولوكوست.

Dokumentation I Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 4

Dokumentation I Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 4

بعد سقوط ألمانيا النازية في عام 1945 حُررت معسكرات الاعتقال واحدا تلو الآخر، وتأكد مقتل ملايين اليهود. تُعرف جرائم القتل هذه باسم الهولوكوست وتعني الكلمة "محترق بالكامل" وهي كلمة يونانية. أما المصطلح العبري للإبادة الجماعية لحوالي 6.3 مليون يهودي أوروبي فهو هشوآه ويعني "الكارثة الكبرى".
 

Dokumentation I Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 4


لكن معاداة السامية استمرت في أوروبا. ففي مذبحة كيلسي في جنوب شرق بولندا قُتل 40 شخصًا من أتباع الديانة اليهودية من الناجين من المحرقة النازية في 4 يوليو 1946 بذريعة اختطاف مزعوم لصبي يبلغ من العمر تسع سنوات يدعى هنريك بلاشتشيك. ونتيجة لهذه المذبحة حدثت موجة هجرة يهودية من بولندا إلى ألمانيا وفرنسا.
 

Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion


بعد قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948 اضطر يهود في دول عربية ممن عاش أسلافهم في كثير من الأحيان في هذه البلدان أكثر من ألف عام إلى الهجرة. ما تبقى هو معاداة السامية بدون يهود، ولا يبدو أن أحداً يخجل منها. الفاتيكان وضع رسميًا نهاية لألفي عام من معاداة اليهودية. أصبحت معاداة الصهيونية وإنكار الهولوكوست تعابير جديدة عن معاداة السامية.
 

Dokumentation I Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 4


مع القرن الحادي والعشرين بدأ فصل جديد من تاريخ التمييز ضد أتباع الديانة اليهودية، حيث لم يسبق قبل ذاك أن تم استنكار ومحاكمة وإدانة معاداة السامية بشدة. ومع ذلك عاد العداء تجاه اليهود، ومعاداة السامية ظاهرة موجودة اليوم بشكل علني أحيانا وسري أحيانا أخرى، وغالبًا ما يكون صوت أصحابها عاليا وتظهر في أشكال جديدة مختلفة.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 25 يوليو/تموز 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 25 يوليو/تموز 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 25 يوليو/تموز 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022 – 01:00 UTC
الخميس 28 يوليو/تموز 2022 – 11:00 UTC
الخميس 28 يوليو/تموز 2022 – 15:00 UTC
السبت 29 يوليو/تموز 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3 Sendedatum: 16. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Beschreibung: Teil 3: Die Französische Revolution ließ die europäischen Juden auf ein Ende der Diskriminierung hoffen. Doch schon bald brachten politische Bewegungen und pseudowissenschaftliche Strömungen neue Formen des Judenhasses hervor. Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Judenhass, Pogrom, Judentum, Dreyfus-Affäre

تاريخ معاداة السامية - الجزء الثالث: (1791م - 1945م) التحرر - الهولوكوست 22.06.2022

أعطت الثورة الفرنسية يهود أوروبا الأمل في إنهاء التمييز. ولكن سرعان ما أدت حركات سياسية وتيارات علمية زائفة إلى ظهور أشكال جديدة من كراهية اليهود.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3 Sendedatum: 16. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Beschreibung: Teil 3: Die Französische Revolution ließ die europäischen Juden auf ein Ende der Diskriminierung hoffen. Doch schon bald brachten politische Bewegungen und pseudowissenschaftliche Strömungen neue Formen des Judenhasses hervor. Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Judenhass, Pogrom, Judentum, Dreyfus-Affäre

تاريخ معاداة السامية - الجزء الثاني: (1114م ـ 1791م) الرفض 22.06.2022

تاريخ معاداة السامية بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر. هذه الحلقة من السلسة الوثائقية تتناول هذه الفترة حيث وصل نزع الصفة الإنسانية عن اليهود تدريجياً في ثلاث قارات إلى بُعد جديد.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 1 Sendedatum: 2. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Wo nahm der Antisemitismus seinen Anfang, und wie hat er sich weiterentwickelt? Die erste Folge der Dokureihe untersucht die Wurzeln des Phänomens: Ausgangspunkt ist die erste Welle antijüdischer Gewalt im Jahr 38 im antiken Alexandria und betrachtet einen Zeitraum bis zu den Kreuzzügen.

تاريخ معاداة السامية - الجزء الأول: (38م - 1144م) البدايات 17.06.2022

أين بدأت معاداة السامية وكيف تطورت؟ تتناول الحلقة الأولى من السلسة الوثائقية جذور هذه الظاهرة حيث كانت الموجة الأولى من العنف ضد اليهود في عام 38م في الإسكندرية الرومانية نقطة البداية.

إعلان