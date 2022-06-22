 تاريخ معاداة السامية - الجزء الثاني: (1114م ـ 1791م) الرفض | تقارير جديدة | DW | 22.06.2022

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تقارير جديدة

تاريخ معاداة السامية - الجزء الثاني: (1114م ـ 1791م) الرفض

تاريخ معاداة السامية بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر. هذه الحلقة من السلسة الوثائقية تتناول هذه الفترة حيث وصل نزع الصفة الإنسانية عن اليهود تدريجياً في ثلاث قارات إلى بُعد جديد.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3

DW Dokumentationen | Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 2

في أي صورة يظهر أنف بارز لأول مرة في لوحة من لوحات العصور الوسطى ليُرمز به إلى أتباع الديانة اليهودية؟ كيف تتجاوز هذه الوصمة حدود الأيقونات لتصبح أول معلم عنصري في التاريخ؟ في هذه الحلقة، يستكشف المخرج جوناثان هايون أصول الصور النمطية والكليشيهات، ويأخذنا في فيلمه من أول "أنف يهودي" في الرسم المسيحي إلى طرد اليهود من ممالك أوروبا الكبرى، ومن الصورة النمطية لـ "المرابي الثري" إلى "معاداة اليهودية بدون يهود".

DW Dokumentationen | Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 2

تطورت في الممالك التي هجرها سكانها اليهود ظاهرة جديدة تنطوي على مفارقة: معاداة اليهودية بدون يهود. فعلى الرغم من عدم وجود يهود في منطقة ما ولفترة طويلة انتشرت معاداة اليهودية. المارانوس أي هؤلاء اليهود الذين أجبروا على التحول إلى المسيحية في إسبانيا تم قمعهم في محاكم التفتيش، فاضطروا للجوء ووجد بعضهم الملاذ في أوروبا الشرقية. ولكن بعد ذلك انتشرت الصور المعادية لليهود بسرعة واتسعت أساطير القتل في بولندا. تنتهي هذه الحلقة عام 1789عند الثورة الفرنسية التي غيرت مصير اليهود إلى الأبد.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 11 يوليو/تموز 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 11 يوليو/تموز 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 11 يوليو/تموز 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022 – 01:00 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 11:00 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 15:00 UTC
السبت 15 يوليو/تموز 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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