تاريخ معاداة السامية - الجزء الثاني: (1114م ـ 1791م) الرفض

في أي صورة يظهر أنف بارز لأول مرة في لوحة من لوحات العصور الوسطى ليُرمز به إلى أتباع الديانة اليهودية؟ كيف تتجاوز هذه الوصمة حدود الأيقونات لتصبح أول معلم عنصري في التاريخ؟ في هذه الحلقة، يستكشف المخرج جوناثان هايون أصول الصور النمطية والكليشيهات، ويأخذنا في فيلمه من أول "أنف يهودي" في الرسم المسيحي إلى طرد اليهود من ممالك أوروبا الكبرى، ومن الصورة النمطية لـ "المرابي الثري" إلى "معاداة اليهودية بدون يهود".

تطورت في الممالك التي هجرها سكانها اليهود ظاهرة جديدة تنطوي على مفارقة: معاداة اليهودية بدون يهود. فعلى الرغم من عدم وجود يهود في منطقة ما ولفترة طويلة انتشرت معاداة اليهودية. المارانوس أي هؤلاء اليهود الذين أجبروا على التحول إلى المسيحية في إسبانيا تم قمعهم في محاكم التفتيش، فاضطروا للجوء ووجد بعضهم الملاذ في أوروبا الشرقية. ولكن بعد ذلك انتشرت الصور المعادية لليهود بسرعة واتسعت أساطير القتل في بولندا. تنتهي هذه الحلقة عام 1789عند الثورة الفرنسية التي غيرت مصير اليهود إلى الأبد.





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