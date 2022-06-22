 تاريخ معاداة السامية - الجزء الثالث: (1791م - 1945م) التحرر - الهولوكوست | تقارير جديدة | DW | 22.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

تاريخ معاداة السامية - الجزء الثالث: (1791م - 1945م) التحرر - الهولوكوست

أعطت الثورة الفرنسية يهود أوروبا الأمل في إنهاء التمييز. ولكن سرعان ما أدت حركات سياسية وتيارات علمية زائفة إلى ظهور أشكال جديدة من كراهية اليهود.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3

ظهرت في القرن التاسع عشر أشكال جديدة من الكراهية بدوافع سياسية وعنصرية إزاء أتباع الديانة اليهودية. وصيغ مصطلح جديد لها: معاداة السامية. أصبحت الانتقادات المزعومة للرأسمالية الناشئة في العصر الصناعي، القائمة على التخصيص الزائف وإنكار العلاقات الاقتصادية المعقدة، جوهر معاداة السامية الحديثة. ووُلد ما يسمى مصطلح "المؤامرة اليهودية العالمية" الذي انتشر أيضا في الرسوم الكاريكاتورية في الصحف اليومية الأوروبية المعروفة.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3

ظهرت قضية دريفوس في عام 1894، حيث اتُهم الضابط الفرنسي الإلزاسي ألفريد دريفوس بالتجسس لصالح الرايخ الألماني وحُكم عليه بالإبعاد إلى جزيرة الشيطان. كما عززت رسوم كاريكاتورية نشوء عصر جديد ونقلت مكافحة معاداة السامية إلى عالم السياسة. واتخذ هذا الكفاح بعدًا جديدًا عندما أطلق اليهودي شلومو شفارتزبارد النار على الجنرال الأوكراني سيمون بيتليورا في شارع سانت ميشيل في قلب باريس فأرداه قتيلا. وقد حمَّلَ مُنفذُ العملية بيتليورا مسؤولية المذابح ضد اليهود التي حصلت خلال حرب الاستقلال الأوكرانية.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 18 يوليو/تموز 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 18 يوليو/تموز 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 18 يوليو/تموز 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 19 يوليو/تموز 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 20 يوليو/تموز 2022 – 01:00 UTC
الخميس 21 يوليو/تموز 2022 – 11:00 UTC
الخميس 21 يوليو/تموز 2022 – 15:00 UTC
السبت 22 يوليو/تموز 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

مواضيع ذات صلة

Nach dem Niedergang des Dritten Reichs” kommt das volle Ausmaß der Nazi-Gräuel zum Vorschein. Kann nach der Unfassbarkeit von Auschwitz und der Shoah Antisemitismus noch möglich sein? Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Holocaust, Shoah, Nazis, Israel, Zionismus, Antizionismus Via Cordula Mücke-Ballue

تاريخ معاداة السامية - الجزء الرابع: (1945م إلى اليوم) معاداة السامية الجديدة 22.06.2022

بعد سقوط ألمانيا النازية ظهرت الأبعاد الحقيقية للفظائع النازية للعيان. فهل يعقل أن تستمر معاداة السامية بعد الجرائم الفظيعة في أوشفيتس والهولوكوست.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3 Sendedatum: 16. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Beschreibung: Teil 3: Die Französische Revolution ließ die europäischen Juden auf ein Ende der Diskriminierung hoffen. Doch schon bald brachten politische Bewegungen und pseudowissenschaftliche Strömungen neue Formen des Judenhasses hervor. Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Judenhass, Pogrom, Judentum, Dreyfus-Affäre

تاريخ معاداة السامية - الجزء الثاني: (1114م ـ 1791م) الرفض 22.06.2022

تاريخ معاداة السامية بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر. هذه الحلقة من السلسة الوثائقية تتناول هذه الفترة حيث وصل نزع الصفة الإنسانية عن اليهود تدريجياً في ثلاث قارات إلى بُعد جديد.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 1 Sendedatum: 2. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Wo nahm der Antisemitismus seinen Anfang, und wie hat er sich weiterentwickelt? Die erste Folge der Dokureihe untersucht die Wurzeln des Phänomens: Ausgangspunkt ist die erste Welle antijüdischer Gewalt im Jahr 38 im antiken Alexandria und betrachtet einen Zeitraum bis zu den Kreuzzügen.

تاريخ معاداة السامية - الجزء الأول: (38م - 1144م) البدايات 17.06.2022

أين بدأت معاداة السامية وكيف تطورت؟ تتناول الحلقة الأولى من السلسة الوثائقية جذور هذه الظاهرة حيث كانت الموجة الأولى من العنف ضد اليهود في عام 38م في الإسكندرية الرومانية نقطة البداية.

إعلان