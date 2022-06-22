تاريخ معاداة السامية - الجزء الثالث: (1791م - 1945م) التحرر - الهولوكوست

ظهرت في القرن التاسع عشر أشكال جديدة من الكراهية بدوافع سياسية وعنصرية إزاء أتباع الديانة اليهودية. وصيغ مصطلح جديد لها: معاداة السامية. أصبحت الانتقادات المزعومة للرأسمالية الناشئة في العصر الصناعي، القائمة على التخصيص الزائف وإنكار العلاقات الاقتصادية المعقدة، جوهر معاداة السامية الحديثة. ووُلد ما يسمى مصطلح "المؤامرة اليهودية العالمية" الذي انتشر أيضا في الرسوم الكاريكاتورية في الصحف اليومية الأوروبية المعروفة.

ظهرت قضية دريفوس في عام 1894، حيث اتُهم الضابط الفرنسي الإلزاسي ألفريد دريفوس بالتجسس لصالح الرايخ الألماني وحُكم عليه بالإبعاد إلى جزيرة الشيطان. كما عززت رسوم كاريكاتورية نشوء عصر جديد ونقلت مكافحة معاداة السامية إلى عالم السياسة. واتخذ هذا الكفاح بعدًا جديدًا عندما أطلق اليهودي شلومو شفارتزبارد النار على الجنرال الأوكراني سيمون بيتليورا في شارع سانت ميشيل في قلب باريس فأرداه قتيلا. وقد حمَّلَ مُنفذُ العملية بيتليورا مسؤولية المذابح ضد اليهود التي حصلت خلال حرب الاستقلال الأوكرانية.





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