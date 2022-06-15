تاريخ معاداة السامية - الجزء الأول: (38م - 1144م) البدايات



لماذا حدثت أول موجة كبيرة من العنف ضد اليهود في الإسكندرية وتحديدًا عندما استولى الرومان على السلطة هناك؟ كيف ترسخت معاداة اليهودية في الحضارتين المسيحية والإسلامية؟ فبعد 300 عام على العصر الذهبي في شبه الجزيرة الأيبيرية شهدت غرناطة أول مجزرة في حق اليهود على الأراضي الأوروبية، فلماذا حدث ذلك؟ ولماذا كانت هناك مجازر ضد اليهود خلال الحروب الصليبية؟





مسار التاريخ خلال الألفية الأولى يُظهر بدايات محاربة الأعمال العدائية ضد اليهود أيضًا. نذكر مثلا حماية الكارولينجيين لليهود ودعم الخلفاء المسلمين لليهود في إسبانيا، وكذلك دعوة الأب برنارد من كليرفو (1090-1153) لوضع حد للاضطهاد الدموي لليهود أثناء الحروب الصليبية.



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