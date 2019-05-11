 تاريخ بوندسليغا ـ خمس مرات انتُزع فيها اللقب في الجولة الأخيرة | عالم الرياضة | DW | 14.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

تاريخ بوندسليغا ـ خمس مرات انتُزع فيها اللقب في الجولة الأخيرة

بعد حسم لقب الدوري في أربع من البطولات الأوروبية الخمس الكبرى لكرة القدم، مازال عشاق المستديرة بانتظار معرفة بطل الدوري الألماني "بوندسليغا". حظوظ بايرن ميونخ أكبر. فهل سيتمكن دورتموند من انتزاع اللقب في الجولة الأخيرة؟

Bundesliga Bayern München gegen Borussia Dortmund (Reuters/K. Pfaffenbach)

ينتظر عشاق الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" الجولة الأخيرة لمعرفة الفائز بلقب النسخة السادسة والخمسين من الدوري. ورغم أن بايرن ميونخ لديه حظوظ أكبر ليضمن التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، إلا أن دورتموند ينعش آماله باستذكار خمس مرات في الدوري قُلبت فيها الطاولة على المتصدر في الجولة الأخيرة.

وتجري مباريات الجولة الأخيرة من الدوري يوم السبت القادم (18 أيار/ مايو 2019)، يلتقي فيها بايرن ميونخ مع آينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه دورتموند بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويحتاج بوروسيا دورتموند إلى الفوز على مونشنغلادباخ، مع خسارة بايرن ميونخ، ليستطيع قلب الطاولة على العملاق البافاري.

ورغم أن هذه المهمة لا تبدو سهلة، إلا أن ما ينعش آمال فريق "أسود ويستفاليا" قد يكون المرات الخمس في الدوري الألماني، والتي تم فيها انتزاع اللقب من المتصدر المؤقت في البونسليغا في الجولة الأخيرة من الدوري، كما ذكر موقع سكاي سبورت.

فقد سبق لبروسيا دورتموند أن تمكن من انتزاع لقب "بوندسليغا" في الجولة الأخيرة من الدوري، وذلك في نسخة 1994/1995 من فيردر بريمن.

كما أن الفريق البافاري نفسه قلب الطاولة على منافسيه مرتين في الجولة الأخيرة، ليتوج بلقب الدوري، وذلك في نسخة 1985/1986 ضد فيردر بريمن، ونسخة 1999/2000 ضد بايرن ليفركوزن.

وفي نسخة 1991/1992 من الدوري الألماني استطاع شتوتغارت قلب النتيجة في الجولة الأخيرة لينتزع اللقب من أينتراخت فرانكفورت الذي كان قريباً من إحرازه.

أما المرة الأولى التي حسم فيها لقب الدوري في الجولة الأخيرة فقد كانت في نسخة 1970/1971 عندما قلب بوروسيا مونشنغلادباخ الطاولة على بايرن ميونخ وتوج بلقب الدوري. فهل سيستطيع فريق "أسود ويستفاليا" أيضاً إزالة العملاق البافاري من عرشه في الجولة الأخيرة لينهي احتكاره للدوري منذ سنوات؟

م.ع.ح/م.س

  • Es stehen sich am 3. Juni 1967 am letzten Spieltag der Saison 1966/1967 Borussia Dortmund und der FC Bayern München gegenüber. Das Spiel endete 4:0 für Dortmund. Die Dortmunder bejubeln einen Treffer. (Foto: dpa)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    فوز ساحق على "الأرض الحمراء"

    إحدى أولى المواجهات بين الغريمين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند انتهت بفوز كبير لأسود ويستفاليا، حين فاز دورتموند عام 1967 برباعية نظيفة على الفريق البافاري في ملعب "الأرض الحمراء" الشهير في مدينة دورتموند. بالمناسبة كانت أرضية الملعب من العشب الأخضر كبقية الملاعب وعلى خلاف تسميته.

  • Es stehen sich am 27. November 1971 der FC Bayern München und Borussia Dortmund gegenüber. Das Spiel endete 11:1 für Bayern München. Der Münchener Gerd Müller (2.v.l.) während dem Spiel. (Foto: dpa)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    سيناريو الفوز الأكبر

    لا ينسى عشاق بايرن يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، حين كتب "هداف الأمة" غيرد مولر (الثاني من اليسار في الصورة) سيناريو أقسى خسارة في تاريخ دورتموند أمام بايرن. إذ سجل للفريق البافاري أربعة أهداف في المباراة التي انتهت بـ11 لبايرن مقابل هدف يتيم لدورتموند. وهو أكبر فوز لبايرن في منافسات البوندسليغا.

  • Fußball FC Bayern München - Borussia Dortmund Frank Mill (picture-alliance/Sven Simon)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    كيف يمكن له أن يفشل في التسجيل؟

    هذا السؤال طرح آنذاك الكثير من عشاق دورتموند وبايرن على حد سواء بعد أن قام مهاجم دورتموند فرانك ميل (يسار الصورة) بمراوغة حارس مرمى بايرن جان ماري- بفاف في المباراة بين الفريقين في التاسع من آب/ أغسطس 1986. وفيما كان الجميع ينتظر هدف ميل في المرمى الفارغ، سدد مهاجم دورتموند الكرة إلى قائم المرمى بعد أن أراد التسجيل بحركة فنية، لكن عبثاً...

  • Du Heulsuse! - Kontroverse zwischen Matthäus und Möller nach einem Foul (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    أيها البكّاء!

    كان لاعب دورتموند أندرياس مولر (يمين الصورة) شخصية غريبة على أرض الملعب، يتألق تارة بمهاراته الرائعة، ويثير الجدل تارة أخرى بسقوطه المصطنع، ما دفع لوتار ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ إلى التشنيع به خلال مباراة بين الفريقين عام 1997، إذ قام بحركة بيديّه تعني أن مولر ليس سوى شخص ضعيف سريع البكاء، ما أثر على علاقتهما حتى في صفوف منتخب ألمانيا.

  • Torwart Oliver Kahn (Bayern) verliert die Beherrschung und gefährdet vorsätzlich mit gestrecktem Bein die Gesundheit von Stephane Chapuisat (BVB, li.) (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    من حارس مرمى إلى لاعب الكونغ فو

    حارس بايرن السابق أوليفر كان لم يكن يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع لاعبي دورتموند. في إحدى المباريات بين الفريقين بنيسان/ أبريل 1999 كان الحارس العملاق عدائياً للغاية. إذ قفز بحركة كونغ فو مؤلمة باتجاه مهاجم دورتموند السويسري ستيفان تشابوسات، الذي تفاداها في اللحظة الأخيرة. كما أمسك كان بمهاجم دورتموند الآخر هايكو هيرليش من رقبته.

  • Bildergalerie Borussia Dortmund FC Bayern München

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    معركة للمتهورين

    المباراة التي جمعت الفريقين في نيسان/ أبريل 2001 كانت حامية بكل المقاييس، ولم يسبق لأي مباراة بينهما أن شهدت مثل هذه الخشونة المتبادلة في اللعب. إذ أشهر الحكم بطاقته الحمراء ثلاث مرات، والصفراء 13 مرة في المباراة التي تحولت إلى سلسلة طويلة من التوقفات بسبب المخالفات.

  • Giovane Elber (li., Bayern) mit einem Nasenstüber für Torwart Jens Lehmann (BVB) (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    مواجهة عدائية

    استمر التنافس المحموم بين الفريقين في مطلع الألفية أيضاً. كان مهاجم ميونيخ البرازيلي جيوفاني إلبر (يسار الصورة) من الشخصيات المرحة، لكن حارس بروسيا دورتموند ينس ليمان، المعروف بالمحرض، نجح في استفزاز إلبر في شباط/ فبراير 2002. وخلّدت الصورة هذه المواجهة العدائية بين الاثنين.

  • Bildergalerie Borussia Dortmund FC Bayern München (imago/MIS)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    مهاجم يحمي شباك دورتموند

    في المباراة بين الفريقين بتشرين الثاني/ نوفمبر 2002 أُجبر مهاجم دورتموند التشيكي يان كولر على حراسة عرين أسود ويستفاليا، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء يوجه الحارس ينس ليمان. وعلى الرغم من تمكنه من صد عدة كرات، إحداها لميشائيل بالاك، إلا أن الفريق البافاري فاز في النهاية بهدفين كانا قد سُجلا في مرمى ليمان مقابل هدف واحد.

  • BVB-Spieler feiern Pokalsieg

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    أيما إذلال!

    فاز بروسيا دورتموند بنهائي كأس ألمانيا عام 2012 في مباراة كانت أقرب ما تكون إلى درس قاسٍ للنادي البافاري، إذ سجل أسود ويستفاليا خمسة أهداف في شباك بايرن مقابل هدفين. وتحدثت الصحف الألمانية حينئذٍ عن تمكن دورتموند من إذلال الفريق البافاري.

  • UEFA Champions League Finale (FC Bayern München gegen Borussia Dortmund) (Reuters)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    آرين روبن وهدفه الذهبي

    كان ذلك الإنجاز الأكبر للعملاق البافاري بعد أن حسم نهائي أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن عام 2013 على دورتموند بهدف الفوز الذي سجله الهولندي آرين روبن لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد. في ذلك الموسم حقق البافاري الثلاثية التاريخية ليتربع على عرش المجد الأوروبي.

  • Borussia Dortmund - Bayern München (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    السمعة أولاً

    يمكن وصف كأس السوبر الألماني بأنه من الألقاب الصغيرة. ولم يكن الفائز بلقب الدوري أو لقب كأس ألمانيا يعيره أهمية كبيرة. عادة ما تكون هذه المباراة بمثابة اختبار لموسم جديد. لكن في مباراة كأس السوبر عام 2016 كانت الأجواء متوترة ومثيرة للغاية. في النهاية فاز بايرن بهدفين مقابل لا شيء لدورتموند.

  • Deutschland Bayern München gegen Borussia Dortmund (imago/ActionPictures/P. Schatz)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    حصيلة ثقيلة

    في المباراة التي جمعت الفريقين بآذار/ مارس 2018 أدخل بايرن نصف دزينة من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند، ليثبت من جديد أنه سيد الكرة الألمانية. وتكشف الإحصائيات أن 99 مباراة بين الفريقين حصيلتها: 45 فوزاً لبايرن، و25 انتصاراً لدورتموند، و29 مباراة انتهت بالتعادل.

  • Fußball Bundesliga 10. Spieltag | Borussia Dortmund v Bayern München | Jubel Marco Reus (Reuters/W. Rattay)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    حفل رويس القادم؟

    مُني بايرن بخسارة أمام دورتموند في جولة الذهاب من الموسم الحالي بهدفين مقابل ثلاثة لدورتموند. سيطر البافاريون على أجواء المباراة وتقدموا بهدفين، لكن كابتن دورتموند ماركو رويس كان له كلام آخر وساهم في صناعة هدف الفوز الذي سجله الإسباني آلكاسير. فهل سيعزز دورتموند صدارته لترتيب الدوري في مباراة السبت؟ يوشوا فيبر/ عماد غانم


مختارات

بايرن على بعد انتصار واحد من لقب الدوري

في منافسات المرحلة 32 من بوندسليغا عانى بايرن المتصدر قبل أن يفوز 3-1 على ضيفه هانوفر متذيل الترتيب بعدما هز البديل جوناثاس شباك الفريق البافاري وطُرد في عشر دقائق مثيرة من الشوط الثاني. فيما أجل هانوفر هبوطه لأسبوع آخر. (04.05.2019)  

بوندسليغا- بايرن يخفق في حسم اللقب ودورتموند ينعش آماله

تأجل حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" إلى الجولة الأخيرة بعدما سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه لايبزيغ، وفوز دورتموند على دوسلدورف، في الجولة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري. (11.05.2019)  

الهروب إلى الأمام..وصفة دورتموند لنسيان "الدرس" البافاري

يبدو أن فريق دورتموند لكرة القدم يريد وبسرعة طي صفحة موقعة السبت التي انهزم فيها وبقسوة من قبل غريمه بايرن ميونيخ. إذ أن إدارة الفريق منشغلة حاليا بصفقة قد تكون الأعلى في تاريخ النادي. (08.04.2019)  

مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

ركلات كونغ فو، فوز بدزينة أهداف ومهاجم لحراسة المرمى. لقطات وحوادث غريبة رافقت مباريات التنافس المحموم بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند. لكن الكلاسيكو المائة بينهما يعد بالمزيد من الإثارة. (05.04.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga RB Leipzig - Bayern München

بوندسليغا- بايرن يخفق في حسم اللقب ودورتموند ينعش آماله 11.05.2019

تأجل حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" إلى الجولة الأخيرة بعدما سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه لايبزيغ، وفوز دورتموند على دوسلدورف، في الجولة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.

Fussball Bundesliga l FC Bayern München vs Hannover 96 l 2:1 - Torchance Serge Gnabry

بايرن على بعد انتصار واحد من لقب الدوري 04.05.2019

في منافسات المرحلة 32 من بوندسليغا عانى بايرن المتصدر قبل أن يفوز 3-1 على ضيفه هانوفر متذيل الترتيب بعدما هز البديل جوناثاس شباك الفريق البافاري وطُرد في عشر دقائق مثيرة من الشوط الثاني. فيما أجل هانوفر هبوطه لأسبوع آخر.

Fußball Bundesliga 1 FC Nürnberg vs Bayern München Leibold verschießt Elfer

نورنبرغ يتعادل مع بايرن ويبقي دورتموند في المنافسة على اللقب 28.04.2019

اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل أمام مضيفه نورنبرغ في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم. وبهذه النتيجة يبقى التنافس مفتوحا بين الغريمين بايرن ودورتموند على لقب البوندسليغا حتى الجولات الأخيرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

تاريخ بوندسليغا ـ خمس مرات انتُزع فيها اللقب في الجولة الأخيرة

مائة مليون يورو قد تحسم انتقال ديبالا إلى الدوري الألماني

أربعة لاعبين فشلوا في برشلونة تحت قيادة فالفيردي

المصارع سيلفر كينغ يموت في الحلبة.. والجمهور اعتقدها تمثيلية!

ابنة صلاح نجمة احتفاله بالحذاء الذهبي الثاني

ثلاثة لاعبين أفارقة يحرزون لقب هداف الدوري الإنجليزي