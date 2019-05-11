تاريخ بوندسليغا ـ خمس مرات انتُزع فيها اللقب في الجولة الأخيرة

ينتظر عشاق الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" الجولة الأخيرة لمعرفة الفائز بلقب النسخة السادسة والخمسين من الدوري. ورغم أن بايرن ميونخ لديه حظوظ أكبر ليضمن التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، إلا أن دورتموند ينعش آماله باستذكار خمس مرات في الدوري قُلبت فيها الطاولة على المتصدر في الجولة الأخيرة.



وتجري مباريات الجولة الأخيرة من الدوري يوم السبت القادم (18 أيار/ مايو 2019)، يلتقي فيها بايرن ميونخ مع آينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه دورتموند بوروسيا مونشنغلادباخ.



ويحتاج بوروسيا دورتموند إلى الفوز على مونشنغلادباخ، مع خسارة بايرن ميونخ، ليستطيع قلب الطاولة على العملاق البافاري.



ورغم أن هذه المهمة لا تبدو سهلة، إلا أن ما ينعش آمال فريق "أسود ويستفاليا" قد يكون المرات الخمس في الدوري الألماني، والتي تم فيها انتزاع اللقب من المتصدر المؤقت في البونسليغا في الجولة الأخيرة من الدوري، كما ذكر موقع سكاي سبورت.



فقد سبق لبروسيا دورتموند أن تمكن من انتزاع لقب "بوندسليغا" في الجولة الأخيرة من الدوري، وذلك في نسخة 1994/1995 من فيردر بريمن.



كما أن الفريق البافاري نفسه قلب الطاولة على منافسيه مرتين في الجولة الأخيرة، ليتوج بلقب الدوري، وذلك في نسخة 1985/1986 ضد فيردر بريمن، ونسخة 1999/2000 ضد بايرن ليفركوزن.



وفي نسخة 1991/1992 من الدوري الألماني استطاع شتوتغارت قلب النتيجة في الجولة الأخيرة لينتزع اللقب من أينتراخت فرانكفورت الذي كان قريباً من إحرازه.



أما المرة الأولى التي حسم فيها لقب الدوري في الجولة الأخيرة فقد كانت في نسخة 1970/1971 عندما قلب بوروسيا مونشنغلادباخ الطاولة على بايرن ميونخ وتوج بلقب الدوري. فهل سيستطيع فريق "أسود ويستفاليا" أيضاً إزالة العملاق البافاري من عرشه في الجولة الأخيرة لينهي احتكاره للدوري منذ سنوات؟



م.ع.ح/م.س

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