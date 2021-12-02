تاريخ اللقاحات

بين الرفض والإلزام ـ لماذا ينظر الألمان للتطعيمات بطريقة نقدية؟

في مقارنات دولية يعد الألمان من الشعوب الأقل تقبلا لفكرة التطعيمات، ولذلك خلفيات تاريخية وسياسية تعود إلى 150 عاما حين صدر أول قانون للتطعيم الإلزامي ضد الجدري. ومن هنا يمكن فهم موقف الألمان من التطعيم ضد فيروس كورونا.