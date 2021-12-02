تاريخ اللقاحات

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قبل أكثر من 2000 عام كان يتم استنشاق بثور الجدري الجافة لوقاية الأشخاص الأصحاء. اليوم تعد اللقاحات أحد أعظم الإنجازات في التاريخ الطبي.
تنتشر شائعات عديدة من أبرزها أن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تجعل المرء عقيماً"، ما يسبب القلق من تلقي التطعيم. هل هذا القلق مبرر؟ وما مدى تأثير اللقاحات على الخصوبة بالفعل؟
تدخل النساء الحوامل ضمن قائمة الفئات المعرضة للخطر المتزايد للإصابة بأعراض فيروس كورونا الشديدة. لكن بالمقارنة مع البلدان الأخرى، لا تزال ألمانيا مترددة في تطعيم هذه الفئة. فهل تقدم على هذه الخطوة؟
تتميز النسخة الهندية من فيروس كورونا بأنها تجمع بين طفرتين مختلفتين، ما يجعلها تفلت بسهولة من قبضة الجهاز المناعي. كما أن الحاصلين على اللقاح وأيضا الذين تعافوا من كورونا، يمكنهم الإصابة سريعا بالنسخة الهندية.
في مقارنات دولية يعد الألمان من الشعوب الأقل تقبلا لفكرة التطعيمات، ولذلك خلفيات تاريخية وسياسية تعود إلى 150 عاما حين صدر أول قانون للتطعيم الإلزامي ضد الجدري. ومن هنا يمكن فهم موقف الألمان من التطعيم ضد فيروس كورونا.
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