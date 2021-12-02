 تاريخ اللقاحات | صحتك بين يديك | DW | 02.12.2021

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صحتك بين يديك

تاريخ اللقاحات

قبل أكثر من 2000 عام كان يتم استنشاق بثور الجدري الجافة لوقاية الأشخاص الأصحاء. اليوم تعد اللقاحات أحد أعظم الإنجازات في التاريخ الطبي.

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