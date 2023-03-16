تابع جميع ملفات المسائية

مسائية DW : الأسد في موسكو.. ما فرص إعادة تأهيله إقليميا؟

بشار الاسد في موسكو ويلتقي نظيره فلادمير بوتين.. الكرملين يتحدث عن البحث في آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا.. والانظار تتجه نحو مساعي روسيا لتعويم نظام دمشق في محيطه الاقليمي .. ما الذي ستنتج عنه هذه الزيارة.. وهل ستسرع في لقاء الاسد اردوغان؟