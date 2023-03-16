تابع جميع ملفات المسائية

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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يغيب عن جلسة تحقيق دولي في تهم تتعلق بالفساد.. ماذا يعني ذلك؟ وما فرص نجاح التحقيق الأوروبي؟
احتدام المعارك في باخموت شرق اوكرانيا .. موسكو تدفع بقواتها للاستلاء عليها .. وكييف تقرر الاستمرار في عملية الدفاع عن المدينة المحاصرة منذ اشهر... لماذا تستعر المعركة على مدينة وصفت بأنها غير استراتيجية؟
بشار الاسد في موسكو ويلتقي نظيره فلادمير بوتين.. الكرملين يتحدث عن البحث في آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا.. والانظار تتجه نحو مساعي روسيا لتعويم نظام دمشق في محيطه الاقليمي .. ما الذي ستنتج عنه هذه الزيارة.. وهل ستسرع في لقاء الاسد اردوغان؟
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