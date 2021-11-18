العراق اليوم

تائه على مفترق طرق .. العراق على درب الحرير!

تعاون اقتصادي بين الإمارات وتركيا عبورا بإيران. طريق الحرير يمر في العراق لكن لا وضوح لمعالمه. فالساسة مشغولون. هل يمكن تحقيق رؤية طريق الحرير في العراق في ظل الفساد؟

الاستماع للتقرير الصوتي 59:59 تائه على مفترق طرق .. العراق على درب الحرير!

ضيف البرنامج: المحلل السياسي كريم بدر

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