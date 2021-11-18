العراق اليوم
تائه على مفترق طرق .. العراق على درب الحرير!
تعاون اقتصادي بين الإمارات وتركيا عبورا بإيران. طريق الحرير يمر في العراق لكن لا وضوح لمعالمه. فالساسة مشغولون. هل يمكن تحقيق رؤية طريق الحرير في العراق في ظل الفساد؟
ضيف البرنامج:
المحلل السياسي كريم بدر
تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع
- تاريخ
25.11.2021
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
مواضيع
العراق اليوم, دويتشه فيله
-
كلمات مفتاحية
درب الحرير,
تأثير درب الحرير على الاقتصاد العراقي,
مستقبل الشباب العراقي,
المشاريع الاقتصادية في العراق,
تعاون اقتصادي بين الإمارات وتركيا,
دور العراق في درب الحرير,
ما الذي سوف تستفيده العراق من درب الحرير؟,
الاقتصاد العراقي والفساد,
دويتشه فيله,
العراق اليوم
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- تاريخ
25.11.2021
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
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-
مواضيع
العراق اليوم, دويتشه فيله
-
كلمات مفتاحية
درب الحرير,
تأثير درب الحرير على الاقتصاد العراقي,
مستقبل الشباب العراقي,
المشاريع الاقتصادية في العراق,
تعاون اقتصادي بين الإمارات وتركيا,
دور العراق في درب الحرير,
ما الذي سوف تستفيده العراق من درب الحرير؟,
الاقتصاد العراقي والفساد,
دويتشه فيله,
العراق اليوم
- تحميل
خزن الملف الصوتي MP3
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/43U37