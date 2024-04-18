ليفركوزن وأتالانتا وروما ومارسيليا إلى نصف نهائي يوروبا ليغ

خرج ليفربول من الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي رغم فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي، فيما حجز باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني وروما الإيطالي بطاقتيهما إلى نصف النهائي، ولحق بهم مارسيليا الفرنسي.

ودع ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم فوزه (1/0) على مضيفه أتالانتا الإيطالي، اليوم الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024)، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية. وأحرز الجناح الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، لكن الفريق الإنجليزي عجز عن تعويض خسارته القاسية (3/0)على ملعبه أمام نظيره الإيطالي في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي، ليظفر أتالانتا ببطاقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة.

كما صعد أيضا بايرليفركوزن الألماني للمربع الذهبي للمسابقة، عقب تعادله (1/1) مع مضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي. واستفاد الفريق المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، من فوزه (2/0) في لقاء الذهاب على ملعبه يوم الخميس الماضي، ليفوز (3/1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأصبحت هذه هي المباراة الـ44 على التوالي، التي يحافظ خلالها ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وبات ليفركوزن أول فريق لا يتلقى أي خسارة في هذا العدد من اللقاءات المتتالية بجميع البطولات على مستوى أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، محطما الرقم القياسي، الذي كان يحمله يوفنتوس الإيطالي.

وواصل روما مشواره في المسابقة، بعدما صعد أيضا للدور قبل النهائي، بعد تغلبه (2/1) على ضيفه ميلان في المواجهة الإيطالية الخالصة بينهما. وكرر روما تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب على ميلان (1/0) ذهابا على ملعب (سان سيرو) الأسبوع الماضي.

وقادت ركلات الترجيح فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لإكمال عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، على حساب بنفيكا البرتغالي. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت بملعب (فيلودروم) بفوز مارسيليا بهدف نظيف أحرزه فارس مومبانيه في الدقيقة 80، ليتمكن الفريق الفرنسي من تعويض خسارته 1 / 2 في مباراة الذهاب، التي أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وعقب تعادل الفريقين 2 / 2 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، احتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمارسيليا، ليفوز 4 / 2.

وضرب مارسيليا موعدا في الدور قبل النهائي مع أتالانتا، في حين يلتقي ليفركوزن مع روما في مواجهة المربع الذهبي الأخرى، في إعادة للقائهما بالدور ذاته في النسخة الماضية للمسابقة، التي حسمها فريق العاصمة الإيطالية لمصلحته.

ع.ش/ص.ش (د ب أ)