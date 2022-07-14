تأهب في المملكة المتحدة تحسباً لموجة الحر الشديد القادمة

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تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا استعداداً للتعامل مع موجة الحر الشديد في الأيام المقبلة والتي ستكون قياسية. وارتفعت درجات الحرارة في جنوب أوروبا بالفعل إلى مستويات خطيرة.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
أصدرت عدة دول أوروبية تحذيرات لمواطنيها بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب القارة حيث تتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية، فيما أخلت إسبانيا عدة قرى بسبب حرائق الغابات.
لا تزال أوروبا بالكاد في منتصف فصل الصيف فيما تجاوزت المنطقة التي حاصرتها حرائق الغابات في البلقان وإيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط المعدلات السنوية المعتادة. فما هو تفسير اشتداد حرائق الغابات بهذا الشكل المدمر؟
مع استمرار الحرب في أوكرانيا تضاعف دول الاتحاد الأوروبي جهودها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، حيث تسعى للاستغناء عنه بشكل كامل قبل حلول عام 2030. فما هي الخيارات المطروحة أمام دول التكتل؟
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