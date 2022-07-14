 تأهب في المملكة المتحدة تحسباً لموجة الحر الشديد القادمة | DW الأخبار | DW | 16.07.2022

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تأهب في المملكة المتحدة تحسباً لموجة الحر الشديد القادمة

تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا استعداداً للتعامل مع موجة الحر الشديد في الأيام المقبلة والتي ستكون قياسية. وارتفعت درجات الحرارة في جنوب أوروبا بالفعل إلى مستويات خطيرة.

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