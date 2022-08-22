تألق مزراوي يتسبب في إحباط نجم بايرن ميونيخ

منذ أسابيع، بدأت أسهم نصير مزراوي ترتفع بشكل كبير في تشكيلة لاعبي فريق بايرن ميونيخ. فقد نجح الدولي المغربي في تقديم مستويات رائعة مع الفريق البافاري، وقدم نفسه كواحد من اللاعبين، الذين يجب الاعتماد على خدماتهم في أغلب وأقوى المباريات.

ويبدو أن تألق الظهير الأيمن "الأنيق" وضع بينيامين بافارد في موقف صعب، لاسيما وأن اللاعب الفرنسي كان قبل أسابيع الخيار الأول لمدرب الفريق يوليان ناغلسمان. ففي معلومات كشفت عنها شبكة "سكاي سبورت" الألمانية يشعر بينيامين بافارد بالإحباط من وضعه الحالي مع الفريق البافاري.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" أن بافارد غادر سريعا غرفة الملابس في مباراة البايرن الأخيرة ومن دون أن يقول أي كلمة، وَأضافت أنه خلال تدريبات الفريق البافاري الأخيرة لم يتدرب بافاردي على أعلى مستوى وكان أول لاعب يغادر غرفة الملابس.

وتابع نفس المصدر أن الدولي الفرنسي لم يبادر إلى تحية أعضاء الطاقم التقني ما تسبب في إنزعاج مدرب الفريق ناغلسمان، وأردف أن بافارد لم يتوقع أن يجلس على دكة البدلاء في مباريات بايرن ميونيخ الأخيرة، ويشعر بالإحباط من وضعه مع الفريق البافاري.

وكان يوليان ناغلسمان قد أشاد مؤخرا بمستوى نصير مزراوي، وقال المدرب الشاب "مزراوي لعب بشكل جيد ضد برشلونة. إنه لاعب هادئ للغاية في مواجهة الفرق التي تلعب بحدة"، وأضاف: "لقد أردنا أيضا أن يكون بافارد خيارا في مركز الدفاع لأن لوكاس هيرنانديز يعاني من إصابة".

من جهة أخرى، أفادت شبكة "سكاي سبورت" أن بافارد يأمل في المشاركة أساسيا أمام إنتر ميلان هذا الأسبوع برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن بافارد قد يلعب في مركز قلب الدفاع مكان زميله ماتياس دي ليخت، فيما سيشغل نصير مزراوي مركز الظهير الأيمن.

يشار إلى أن بايرن ميونيخ تعاقد مع نصير مزراوي قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي. وعانى الدولي المغربي نوعا ما في بداية مبارياته مع الفريق البافاري، إلا أنه سريعا ما استعاد مستواه المعتاد، وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق البافاري.