تألق تير شتيغن في كلاسيكو يرفع أسهمه عند لوف

يبدو أن الأداء المتميز لحارس مرمى برشلونة الإسباني، مارك-أندريه تير شتيغن، في مباراتي القمة التي جمعته مع نده ريال مدريد هذا الأسبوع قد زادت حظوظ الحارس الشاب في نيل فرصة حراسة مرمى فريق الماكينات الألمانية. وسلطت الكاميرات الأضواء على يواخيم لوف خلال حضوره مباراة كلاسيكو.

وفي تصريح نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الأحد (الثالث من آذار/مارس 2019) قال يواخيم لوف: "في العام الماضي كان مانويل نوير رقم واحد، أما في هذه السنة فلدينا بداية جديدة صغيرة"، مضيفاً أن تير شتيغن سينال فرصته في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية. وشدد المدرب على أن الأداء هو الفيصل وأن الحارسين يلعبان بمستو ممتاز، واعداً بأن يلعب تير شتيغن في عدة مباريات.

وجدير بالذكر أن برشلونة أكد أمس السبت تفوقه على ريال مدريد هذا الموسم بعدما تغلب عليه 1 / صفر خلال مباراة التي جمعتهما في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم وبفضلل تمكن برشلونة من تبديد فرص النادي الملكي في المنافسة على البطولة. وذلك ثلاثة أيام فقط من كلاسيكو حسمه برشلونة بتأهله لنهائي كأس الملك على حساب النادي الملكي، في مباراة تألق فيها تير شتيغن بشكل لافت.شتيغن يتقدم في منافسة حامية الوطيس

ويجهد حارس المرمى الألماني مانويل نوير لاستعادة بريقه وتثبيت حضوره بين الخشبات الثلاث، بعدما تصدر في نهاية العام الماضي قائمة الإحصائيات الخاصة بأفضل حراس المرمى، نسبة إلى تصديه للكرات وحضوره المؤثر في عرين منتخب ألمانيا وناديه بايرن ميونيخ. إلا أن أحوال الحارس تبدو في مسيرة تنازلية بعد عودته من الإصابة مباشرة قبل مونديال روسيا الصيف الماضي.

وكان القائد السابق للمانشافت، لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الألماني (150 مباراة)، قد اعتبر قبل أشهر أن نوير "لا يتمتع في الوقت الحالي بمستواه المعهود والأمان اللذين كان يتميز بهما قبل تعرضه للإصابة"، مضيفاً "مارك-أندريه تير شتيغن يقدم أفضل مستوياته العالمية منذ أعوام مع (فريقه) برشلونة (الإسباني)، وأعتقد أنه كان يستحق منذ وقت طويل اعتماده حارساً أساسياً للمنتخب في مباراة مهمة، حتى عندما يكون نوير جاهزاً".

خ.س/م.س (DW، أ ف ب)