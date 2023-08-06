تألق إفريقي بمونديال السيدات.. ثلاثة فرق إلى الدور الثاني

لم تكن المراهنات تركز على منتخبات إفريقيا في مونديال السيدات، لكن العكس هو ما تحقق بتأهل ثلاثة منتخبات للدور الثاني.
يتعلق الأمر بالمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وحدها زامبيا تخلفت عن الركب بخروجها من مجموعة قوية ضمت إسبانيا واليابان، لكنها ودعت البطولة مرفوعة الرأس بانتصار في آخر مباراة.
ورغم أنخروج جنوب أفريقيا من الدور الثاني بعد خسارته أمام المنتخب الهولندي بـ هدفين لصفر خلال
المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (سادس أغسطس آب 2023) في دور الـ16 من البطولة. فإن كرة القدم الأفريقية النسائية حققت نقاطا جيدة لحسابها لحد الآن.
المنتخب المغربي يشارك لأول مرة، وتأهل بست نقاط على حساب ألمانيا رغم هزيمته الكبيرة على يدها في المباراة الأولى 0-6، بينما تأهلت نيجيريا على حساب كندا وإيرلندا، فيما أقصت جنوب إفريقيا إيطاليا.
إنجازات تهزم التحديات
إنجازات المنتخبات الثلاثة جاءت رغم مشاكل في التحضير للنهائيات. المنتخب النيجيري هدد بعدم لعب أول مباراة بسبب خلاف مع الاتحاد النيجيري حول التعويضات والمكافآت. لكن رغم ذلك، حقق نقطة أمام كندا ثم فاز على استراليا، البلد المضيف، ثم تعادل مع إيرلندا، وسيلعب المنتخب النيجيري ضد المنتخب الإنجليزي في دور الـ16.
وصرّح مدرب منتخب نيجيريا راندي فالدروم، وهو الذي دخل في خلاف مع الاتحاد النيجيري أياما قبل المونديال: "أتمنى أن نكون قد أثبتنا أنفسنا أمام أشخاص لم يثقوا بنا. الإنجاز يعود لهؤلاء اللاعبات الشابات لإيمانهن بما كنت أحاول أن أوصله لهن".
مشاكل مالية كذلك هددت مشاركة منتخب جنوب إفريقيا في النهائيات، إذ دخلت اللاعبات في نقاش مطول مع الاتحاد. ولم يلعبن آخر مباراة تحضيرية أمام بوتسوانا، إذ طالبن بتأكيد أن اتحاد اللعبة سيمكنهن من تعويضات مالية إلى جنب ما تقدمه الفيفا، ما أدى إلى تدخل أكاديمية موتسيبي (منظمة للعمل الإنساني) كوسيط بينهن وبين الاتحاد المحلي.
انهزمت جنوب إفريقيا في المباراة الأولى أمام المنتخب السويدي 1-2، وفي المباراة الثانية، تقدمت 2-0 على الأرجنتين، قبل أن تتلقى هدفين لتنتهي المباراة 2-2، وفي آخر مباراة لعبت أمام إيطاليا وفازت عليها 3-2، لتتأهل في المركز الثاني بأربع نقاط، وستلعب في دور الـ16 أمام هولندا.
وفي أول مشاركة لهن، وصلت سيدات المنتخب المغربي للدور الثاني، رغم أن البداية كانت كارثية بهزيمة أمام الألمانيات. وسيلعبن أمام فرنسا في مباراة تحمل الكثير من المعاني للمغاربة.
وكان تأهل المنتخب المغربي دراماتيكيا، بحكم أنه كان يحتاج الانتصار وانتظار تعثر الألمانيات أمام كوريا الجنوبية، إذ كان يملك فقط ثلاث نقاط من انتصار على كوريا الجنوبية 1-0، وهو ما تحقق بفوزه على كولومبيا 1-0 وتعادل ألمانيا في المباراة الأخرى 1-1.
أ. ألولادي/إ.ع/خ.س
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