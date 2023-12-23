تأكيد مقتل رهينة إسرائيلي-أمريكي في غزة وبايدن يعرب عن حزنه

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه بعد أنباء عن مقتل رهينة إسرائيلي-أمريكي مختطف في غزة. وأعلن منتدى عائلات الرهائن في بيان عن مقتله مشيراً إلى أنه خطف مع زوجته من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/اكتوبر

أعلن مقتل رهينة إسرائيلي اختطف خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر في غزة "بأيدي خاطفيه"، بحسب ما أعلن كيبوتس ورابطة عائلية اليوم الجمعة (22 كانون الأول/ديسمبر 2023).

وتم تأكيد وفاة جاد حاغاي (73 عاماً) الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية. وخطف حاغاي مع زوجته جوديث واينستاين حاغاي (70 عاماً) التي يعتقد بأنها المرأة الأكبر عمراً المتبقية بين الرهائن.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن في بيان عن وفاته مشيراً إلى أنه خطف مع زوجته من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وهو واحد من بين نحو 250 إسرائيلياً وأجنبياً اختُطفوا خلال الهجوم الذي شنته حماس ضد اسرائيل. وبحسب كيبوتس نير عوز فإن جثته ما زالت بحوزة حركة حماس في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أيضاً مقتله.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنه "يشعر بالأسى إزاء الأنباء التي تفيد بأن الأمريكي جاد حاغاي يُعتقد الآن أنه قُتل على يد حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر". وأضاف "نواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها بأمان".

وأدى الهجوم الدموي الذي شنّته حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية. واتُخذ نحو 250 شخصاً رهائن. وما زال هناك 129 رهينة في قطاع غزة. ورداً على هجوم حماس، تقصف إسرائيل التي وعدت بالقضاء على الحركة، قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، حسب السلطات الصحية التابعة لحماس.

واستنادا إلى مصادر معلومات سابقة، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية موت بعض الرهائن غيابياً. ولا تؤكد حماس بشكل عام هذه الأقاويل، لكنها حذرت من أن "الوقت ينفد" بالنسبة للرهائن مع دخول الحرب مع إسرائيل أسبوعها الثاني عشر.

ووفقاً لإحصاء رسمي ما زال 129 رهينة في غزة بعد إعادة الباقين خلال هدنة في نوفمبر/تشرين الثاني أو استعادتهم في هجوم عسكري. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن 22 من الرهائن في غزة لاقوا حتفهم.

وذكر منتدى أسر الرهائن والمفقودين أن ما بين خمسة وعشرة من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.أج/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)