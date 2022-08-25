تأسيس في برلين مركز قيادة إقليمي جديد للجيش الألماني

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أسست برلين لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية مركز قيادة إقليمية موحدة للجيش الألماني، مما يعد تغييرا مهما بالنسبة لجيش الدفاع الألماني الذي بني أسلوب قيادته على منع تعاظم قوته بطريقة لامركزية.
منذ بدء الغزو الروسي، امتنعت دوائر الأجانب الأوكرانية عن تمديد تصاريح الإقامة للمواطنين الروس الذين يقيمون في أوكرانيا بشكل قانوني. ومن ذلك الحين يواجهون مشاكل عدة وأصبح بعضهم مهدد بالترحيل. DW تحدثت مع بعضهم حول ذلك.
أثار نجاح الجيش الأوكراني في هجماته المباغتة ضد القوات الروسية تعليقات غزيرة في الغرب وفي ألمانيا بالتحديد. فهل الأمر مجرد تراجع تكتيكي روسي أم تحوٌل استراتيجي سيُغير مجرى الحرب ويرسم بالتالي شبح الهزيمة أمام بوتين؟
بعد السيطرة على ليمان تمكنت القوات الأوكرانية من أن تضيف إلى قائمة "انتصاراتها" بلدتين جيددتين في منطقة خيرسون، فيما تشهد عملية التعبئة الإلزامية في روسيا انتكاسة إضافية بإعادة الألوف وإقالة مفوض عسكري.
بسبب الحرب في أوكرانيا تحولت الكثير من المناطق إلى حقول ألغام، الأمر الذي بات يشكل تهديدا خطيرا للسكان حاضرا ومستقبلا. وتساهم عدة جهات ومنظمات غير حكومية في إزالة هذه الألغام، وتدعم ألمانيا بالمال والمعدات والخبرات.
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