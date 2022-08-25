تأسيس في برلين مركز قيادة إقليمي جديد للجيش الألماني

كيف يصبح الروس مهاجرين غير شرعيين في أوكرانيا؟

منذ بدء الغزو الروسي، امتنعت دوائر الأجانب الأوكرانية عن تمديد تصاريح الإقامة للمواطنين الروس الذين يقيمون في أوكرانيا بشكل قانوني. ومن ذلك الحين يواجهون مشاكل عدة وأصبح بعضهم مهدد بالترحيل. DW تحدثت مع بعضهم حول ذلك.