 تأسيس في برلين مركز قيادة إقليمي جديد للجيش الألماني | DW الأخبار | DW | 04.10.2022

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DW الأخبار

تأسيس في برلين مركز قيادة إقليمي جديد للجيش الألماني

أسست برلين لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية مركز قيادة إقليمية موحدة للجيش الألماني، مما يعد تغييرا مهما بالنسبة لجيش الدفاع الألماني الذي بني أسلوب قيادته على منع تعاظم قوته بطريقة لامركزية.

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