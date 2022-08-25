تأسيس في برلينمركز قيادة إقليمي جديد للجيش الألماني

جهود نزع الألغام في أوكرانيا ـ دعم ألماني بالمال والمعدات والخبرات

بسبب الحرب في أوكرانيا تحولت الكثير من المناطق إلى حقول ألغام، الأمر الذي بات يشكل تهديدا خطيرا للسكان حاضرا ومستقبلا. وتساهم عدة جهات ومنظمات غير حكومية في إزالة هذه الألغام، وتدعم ألمانيا بالمال والمعدات والخبرات.