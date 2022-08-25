تأسيس في برلينمركز قيادة إقليمي جديد للجيش الألماني

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أسست برلين لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية مركز قيادة إقليمية موحدة للجيش الألماني، مما يعد تغييرا مهما بالنسبة لجيش الدفاع الألماني الذي بني أسلوب قيادته على منع تعاظم قوته بطريقة لامركزية.
بسبب الحرب في أوكرانيا تحولت الكثير من المناطق إلى حقول ألغام، الأمر الذي بات يشكل تهديدا خطيرا للسكان حاضرا ومستقبلا. وتساهم عدة جهات ومنظمات غير حكومية في إزالة هذه الألغام، وتدعم ألمانيا بالمال والمعدات والخبرات.
أثار نجاح الجيش الأوكراني في هجماته المباغتة ضد القوات الروسية تعليقات غزيرة في الغرب وفي ألمانيا بالتحديد. فهل الأمر مجرد تراجع تكتيكي روسي أم تحوٌل استراتيجي سيُغير مجرى الحرب ويرسم بالتالي شبح الهزيمة أمام بوتين؟
الجدل مستمر في ألمانيا حول تسليم أوكرانيا دبابات ألمانية. لكن هناك في برلين جدل آخر حول الدبابات، وهنا يتعلق الأمر بدبابات "جيدة خيرة" وأخرى "سيئة شريرة"، فما هي ملابسات القضية؟
دافعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن رفض تصدير الدبابات القتالية الثقيلة لأوكرانيا، غير أنها شددت على رغبة ألمانية في تحمل المزيد من المسؤولية الأوروبية وتسهيل قواعد تصدير الأسلحة ورصد مزيد من الأموال للدفاع.
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