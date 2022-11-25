تأزم الوضع الإنساني في خيرسون

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القوات الروسية تقصف مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية التي اتهمت روسيا بالإرهاب واستهداف المدنيين.
قال بابا الفاتيكان إنه يتعين على زعماء أوكرانيا أن يكونوا "بعيدي النظر" لتحقيق السلام، وإنه سيتعين على كييف تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا. جاء ذلك فيما أدى قصف روسي على مدينة خيرسون إلى مقتل 15 مدنياً.
كانت خيرسون أول مدينة كبيرة في أوكرانيا احتلها الجيش الروسي. ومنذ بداية مارس 2022 تعرض سكان المدينة الساحلية في جنوب البلاد لإرهاب المحتلين وتعسفهم.
برد الشتاء القارس مع انخفاض درجات الحرارة في شرق أوكرانيا، يزيد الحياة صعوبة وتعقيدا في قرية أوكرانية مدمرة. فكيف سينجو أهل هذه المنطقة من ويلات الحرب والبرد؟
تقع منطقة خيرسون على حدود شبه جزيرة القرم، وتمثل هذه المقاطعة الواقعة في جنوب أوكرانيا خط إمداد حيوي، نظرا لإطلالها على بحر آزوف وكذلك البحر الأسود، بالإضافة إلى قربها من مصب نهر دنيبرو.
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