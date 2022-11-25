 تأزم الوضع الإنساني في خيرسون | DW الأخبار | DW | 28.11.2022

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تأزم الوضع الإنساني في خيرسون

القوات الروسية تقصف مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية التي اتهمت روسيا بالإرهاب واستهداف المدنيين.

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Neighbours and paramedics evacuate Viktor Anastasiev to a hospital after he was injured during a Russian strike in Kherson, southern Ukraine, Thursday, Nov. 24, 2022. (AP Photo/Bernat Armangue)

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