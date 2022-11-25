تأزم الوضع الإنساني في خيرسون

قصف روسي على خيرسون والبابا يطالب كييف بالتحلي "ببعد النظر"

قال بابا الفاتيكان إنه يتعين على زعماء أوكرانيا أن يكونوا "بعيدي النظر" لتحقيق السلام، وإنه سيتعين على كييف تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا. جاء ذلك فيما أدى قصف روسي على مدينة خيرسون إلى مقتل 15 مدنياً.