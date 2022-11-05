 تأخير في تسليم أجهزة آيفون الجديدة نتيجة لقيود كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.11.2022

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منوعات

تأخير في تسليم أجهزة آيفون الجديدة نتيجة لقيود كورونا

شركة "آبل" تحذر العملاء من إمكانية حدوث تأخير في تسليم بعض أجهزة آيفون نتيجة لقيود كورونا في الصين، التي تؤثر مؤقتا على المنشأة الأساسية لتجميع أجهزة "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

iPhone 14 im Apple Store in Marunouchi Tokyo

تفشي كورونا في الصين يؤثر على إنتاج آيفون 14

حذرت  شركة "آبل"  عملاءها من حدوث تأخير متوقع في شحنات "أيفون" بسبب قيود "كوفيد19-" في منشأة تصنيع في الصين.

ويعمل مصنع "آيفون" التابع لشركة "فوكسكون" في مدينة تشنجتشو الصينية، تحت قيود، مما يؤثر مؤقتا على المنشأة الأساسية لتجميع أجهزة "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن العمال في مصنع تجميع "آيفون" في الصين فروا من المبنى بعد أن تسببت طفرة في حالات "كوفيد-19" في إغلاق المصنع تماما.

ولدى شركة "فوكسكون"، وهي مورد لشركة "آبل" ومقرها الولايات المتحدة، العديد من العاملين في مجمع  تشنجتشو ولم تقدم أي إحصاء رسمي لعدد المصابين بـ  "كوفيد-19"  وصرحت آبل بأنها تعمل بشكل وثيق مع المورد للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع ضمان صحة وسلامة كل عامل.

(د ب أ)

 

 

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