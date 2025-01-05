تأخير رحلات طيران وحوادث مرور بسبب الجليد والثلوج في ألمانيا

أعلن مطار ميونخ اضطرابات في حركة طائراته بسبب الجليد. وتجنباً لمشكلات الانزلاق على الجليد أبلغ مطار شتوتغارت عن بعض تأخيرات الطائرات. من جانبه أوصى الأرصاد الجوي الألماني بتجنب الرحلات البرية غير الضرورية اليوم الأحد.

أعلن متحدث باسم مطار مدينة ميونخ الألمانية صباح اليوم الأحد الخامس من يناير / كانون الثاني 2025 حدوث اضطرابات في حركة الطيران بالمطار بسبب الثلوج والجليد. ووفقا للموقع الإلكتروني للمطار تم إلغاء بعض الرحلات التي كان من المقرر أن تقلع صباح اليوم. وقال المتحدث إن شركات الطيران اتخذت بالفعل قرارا بإلغاء رحلات الليلة الماضية كإجراء احترازي، مضيفا أنه يُجرى حاليا إبقاء أحد المدارج مفتوحا بينما يتم تنظيف الآخر.

وذكر المتحدث أن انخفاض الرؤية بسبب تساقط الثلوج أدى إلى تمديد الفترات بين الإقلاع والهبوط، مضيفا أن هناك طائرات أيضا تحتاج إلى إزالة جليد. ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر القيود المرتبطة بالطقس. وطلب من المسافرين الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات حول رحلاتهم.

في مطار شتوتغارت 05 / 01 / 2025 بألمانيا - إزالة الجليد عن طائرة وهو ناشئ عن مياه الأمطار المتجمدة صورة من: Marius Bulling/onw-images/dpa/picture alliance

وتجنباً لمشكلات الانزلاق أبلغ مطار شتوتغارت الألماني عن تأخيرات في بعض رحلات الطيران نظراً لضرورة إزالة الجليد عن الطائرات، وفق ما نقل موقع الطقس الألماني "فيتَر" ووكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وأُزيل الجليد بالفعل عن مدارج طائرات المطار وصارت جاهزة للاستخدام. ونصحت المتحدثة باسم مطار شتوتغارت الراغبين في اصطحاب المسافرين من المطار بالتحقق عبر الإنترنت مسبقاً لمعرفة مواعيد وصول الطائرات، وقالت إن تأخير رحلات واردة أيضاً في مطارات أخرى بسبب الطقس.

من جابنه لفت مطار فرانكفورت أيضا انتباه مسافريه إلى الاستعداد لأي تأخيرات أو إلغاء للرحلات خاصةً في فترة ما قبل ظهيرة اليوم الأحد، وفق ما نقل موقع "تاغيسشاو" الإخباري الألماني عن موقع المطار على الإنترنت.

تحذيرات من طبقة الجليد على الطرقات البرية

من جانبها أوصت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بالحذر على الطرقات البرية خلال اليوم الأحد 05 / 01 / 2025 بسبب خطر الانزلاقات لوجود جليد ناشئ عن مياه الأمطار المتجمدة مؤقتاً على الطُّرق وأفادت بأن طبقة الجليد ممتدة من جنوب غرب ألمانيا إلى شمال شرقها ونصح خبراء الأرصاد الجوية بتجنب الرحلات البرية غير الضرورية اليوم الأحد وهذا ينطبق أيضا على المشاة، وخصوصا في جنوب غرب البلاد.

وتأثرت ولاية بادن فورتمبيرغ بشكل خاص بالحوادث المرتبطة بالطقس ليلاً ووقعت حوادث سير ليل السبت الأحد وتعود إلى حد كبير إلى عدم استخدام الإطارات الشتوية بل الصيفية على الطرقات المغطاة بالجليد الزَّلِق، وفق ما قالت متحدثة باسم شرطة مدينة فرايبورغ.

ع.م / م.س (د ب أ)