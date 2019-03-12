 تأخر راتبه فحرق بيته وقتل خمسة من جيرانه! | عالم المنوعات | DW | 17.04.2019

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منوعات

تأخر راتبه فحرق بيته وقتل خمسة من جيرانه!

بعد تأخر راتبه، لم يجد رجل كوري جنوبي من طريقة للتعبير عن غضبه سوى بإضرام النار في شقته وقتل خمسة أشخاص حاولوا الهرب من النيران المشتعلة، فيما تم القبض على الفاعل الذي يُعاني من مشاكل عقلية، حسب ما صرح به جيرانه.

Deutschland Brand Flüchtlingsunterkunft (picture-alliance/dpa/S.-S. Sajak)

صورة من الأرشيف

قالت شرطة كوريا الجنوبية، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما اليوم الأربعاء (17 أبريل/نيسان 2019)، بعدما أضرم النار في شقته ثم قتل خمسة أشخاص طعنا، بينما كانوا يحاولون الفرار من النيران.

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وقال ضابط شرطة في مدينة جينجو، التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سول، إن الرجل أحرق شقته قبل الفجر، ثم هاجم سكانا آخرين في المبنى فروا من النيران باستخدام سلم. ومن بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما كما أصيب 13 شخصا آخرين، بينما تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

من جهة آخرى، قال الرجل، الذي جرى إلقاء القبض عليه في موقع الحادث بعد مواجهة قصيرة مع الشرطة، إنه ارتكب هذه الجرائم "بسبب شعوره بالظلم بسبب تأخر تلقيه أجوره"، فيما قال الجيران إن الرجل يعاني من مشاكل عقلية.

ر.م/ع.ج ( روبترز، د ب أ)

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    الكاتب: DW / ع.ع


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