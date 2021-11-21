تأجيل مبارة في البريميرليغ بسبب تفشي كورونا بين "الشياطين الحمر"

تقرر تأجيل مباراة اليوم الثلاثاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، بين مانشستر يونايتد ومضيفه برينتفورد ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين "الشياطين الحمر". ومن المفترض أن يتخذ مسؤولو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق قراراً بشأن الموعد الجديد للمباراة.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان أن النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها فحوص فيروس كورونا، تتطلب "متابعة مستمرة"، وهو ما يحول دون إمكانية إقامة المباراة في موعدها.

وعبّر مانشستر يونايتد في بيان عن "أسفه على الإزعاج الذي سببه كورونا لنادي برينتفورد ولجماهير الناديين"، فيما اعتذر نادي برينتفورد للجماهير وأبدى تقبلاً كاملاً لقرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليست المباراة الوحيدة

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بإلغاء مباراة توتنهام الانكليزي أمام ضيفه رين الفرنسي الخميس، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة "كونفرنس ليغ"، بسبب اكتشاف حالات كورونا في صفوف الفريق اللندني، ما حال أيضاً دون أن يخوض توتنهام مباراته أمام برايتون الأحد في الدوري الممتاز.

وأقرّ مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي بأنه ولاعبيه "يشعرون بالخوف".

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كما فتك فيروس كورونا أيضاً بفريق ليستر سيتي الذي سافر إلى نابولي لخوض منافسات الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأسبوع الماضي مع غياب سبعة من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أو ظهور أعراض عليهم، إلاّ أن ذلك لم يؤثر على الفريق محلياً عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة الأحد.

قلق متزايد

تدهور الوضع الوبائي دفع رابطة الدوري الإنكليزي هذا الأسبوع الأندية على تشديد بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا، فيما أصدرت الحكومة البريطانية قراراً يقضي بفرض على أي شخص يرغب في حضور مباراة في الملعب أن يقدم جدول تطعيم كامل أو اختباراً سلبياً حديثاً.

ومنذ بداية الموسم الحالي عادت الجماهير إلى الملاعب الانكليزية من دون قيود، فيما كانت أقيمت معظم مباريات موسم 2020-2021 خلف أبواب موصدة.

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إلى أن تأجيل مباراة مهمة أخرى بهذه السرعة، سيثير المخاوف حول التأثير المتزايد لعدوى كورونا في ظل الانتشار السريع للمتحور الجديد "أوميكرون".

و.ب/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)