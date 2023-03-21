 تأجيل خطاب نتنياهو وسط خلاف داخل الائتلاف الحكومي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تأجيل خطاب نتنياهو وسط خلاف داخل الائتلاف الحكومي

ذكرت تقارير إعلامية إنه كان من المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا للأمة، صباح اليوم الإثنين، للتعليق على إصلاحاته القضائية المثيرة للجدل، بيد أنه تم تأجيل الخطاب وسط خلافات داخل ائتلافه.

تنظم احتجاجات ضد مشروع نتنياهو لإصلاح القضاء منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل.

تنظم احتجاجات ضد مشروع نتنياهو لإصلاح القضاء منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل.

كشفت تقارير إعلامية أن الخطاب الذي كان ينتظر أن يلقيه رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم (الاثنين 27 مارس / آذار 2023) بشأن مشروع الإصلاحات القضائية، قد تأجل وسط خلافات تهدد بالعصف بالحكومة. وذكرت التقارير أن عدة وزراء هددوا بتقديم استقالاتهم إذا جمد نتنياهو الإصلاحات. وذكرت تقارير سابقة أن نتنياهو قد يجمد الخطط المثيرة للجدل لحكومة الائتلاف اليميني الديني التي أثارت مظاهرات حاشدة وقلقا في الداخل والخارج على مدى شهور.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تجمع فيه عشرات المتظاهرين أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس. ومن ناحية أخرى، دعا اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل إلى إضراب عام، يؤثر أيضا على حركة الطيران، إذا لم يوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل. ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة "لى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل". وقال غالانت الذي دعا أيضا إلى وقف الاحتجاجات إن "الانقسام الاجتماعي شق طريقه إلى (الجيش) والأجهزة الأمنية" مشيرا إلى أن ذلك يمثل"تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن إسرائيل".

بعد ذلك، أعلنت النقابات الطبية في إسرائيل عن "إضراب شامل في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

وجاءت هذه الدعوات بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وأقيل الأخير بسبب كلمته السبت التي دعا فيها إلى تجميد الإصلاحات القضائية "خشية على أمن إسرائيل"، وقال الرجل الذي لطالما اعتبر حليفا قويا لنتانياهو، لـ"وقف الآليّة التشريعيّة" لمدّة شهر، إذ أن "التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر التشاور والحوار"، حسب قوله.

يذكر أن مشروع الاصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، يهدف إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء. ويرى نتانياهو وحلفاؤه أنه يهدف لإقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس. في المقابل يرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في إسرائيل للخطر. وتنظم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست هذا الأسبوع على جزء مهم ومركزي من المقترحات والذي يتعلق بطريقة تعيين القضاة. 

 

و.ب/ح.ز (أ .ف.ب / د.ب.أ، رويترز)

احتجاجات تستقبل بنيامين نتنياهو لدى زيارته للندن

مختارات

نتنياهو يتعهّد بـ"وضع حد للانقسام" ويتمسك بمشروعه المثير للجدل

تعهد نتنياهو بـ"تهدئة النفوس" و"وضع حد للانقسام" على خلفية تظاهرات تشهدها إسرائيل احتجاجاً على تعديل النظام القضائي، مبدياً تصميمه على المضي في مشروعه. في المقابل اتهمته المعارضة بالكذب وطالبت أعضاء حزبه بالتمرد عليه.

مواضيع ذات صلة

23.02.2023, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu (l), Ministerpräsident von Israel und Bezalel Smotrich, Finanzminister von Israel, treffen zu einer Kabinettssitzung im Büro des Ministerpräsidenten ein. Foto: Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

إسرائيل "تتبرأ" من سلوك وزير ظهر وراء منصة بخريطة تشمل أراضِِ أردنية 21.03.2023

ذكر مصدر رسمي أردني أن إسرائيل "تبرأت" من سلوك وزير بحكومتها ظهر على منصة عليها خريطة تظهر حدودا موسعة تشمل الأردن. تزامن ذلك مع موجة الانتقادات التي طالت الوزير ذاته بسبب تصريحاته بشأن الشعب الفلسطيني.

Tens of thousands of Israelis have taken to the streets in recent weeks to protest the judicial reforms, also on February 13 in Jerusalem. Photo: Tania Krämer/DW am 13.2.2023

إسرائيل.. مشروع الإصلاح القضائي يعمق الانقسام ويزيد الاستقطاب 14.03.2023

تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي الذي يعمل الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تمريره. ويرى مراقبون أن الفجوة بين مؤيدي التشريع ومعارضيه في المجتمع آخذة في الاتساع.

16.03.2023+++ Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu lays a wreath along with German Chancellor Olaf Scholz on Platform 17 (Gleis 17), the memorial to those who were deported to the death camps by Deutsche Reichsbahn trains in 1941-1945, at Berlin-Grunewald train station in Berlin, Germany March 16, 2023. REUTERS/Matthias Rietschel

نتانياهو يزور ألمانيا في خضم الجدل حول إصلاحه القضائي 16.03.2023

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤلين الألمان. تأتي الزيارة وسط جدل شديد يدور في إسرائيل حول تعديلات في النظام القضائي انتقدتها برلين، فيما تستمر المظاهرات داخل إسرائيل رفضاً لها.